احداث 680 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان شرقی عملیاتی شده است

اروجعلی علیزاده در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک مدیران راه و ترابری آذربایجان شرقی با اعضای شورای اسلامی استان به خبرنگار مهر گفت: طی سه سفر اعضای هیئت دولت به آذربایجان شرقی اجرای تعداد 15 پروژه مهم آزاد راه، بزرگراه و نیز راه آهن مورد تصویب قرار گرفته است.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان شرقی افزود: امید می رود سال آتی با گشایش ردیف اعتباری لازم عملیات اجرایی این پروژه ها نیز شروع شود.

وی همچنین از پیشرفت 70 درصدی پروژه ملی راه آهن تبریز - میانه خبر داد و گفت: با برنامه ریزیهای انجام یافته بهره برداری از فاز جدید این پروژه در مسیر میانه- بستان آباد آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به سهم تکلیفی وزارت راه و شهرسازی برای کاهش 10 درصدی در تصادفات سالانه بین جاده ای استانهای مختلف کشور، یادآور شد: تصادفات جاده ای در آذربایجان شرقی طی 9 ماه نخست سال جاری 12 درصد کاهش داشته است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه رانندگان انواع وسایل نقلیه عمومی و شخصی بهترین راهداران قابل اعتماد برای اشاعه و تبیین فرهنگ و اهداف راه و ترابری محسوب می شوند، افزود: متاسفانه رشد ساختاری ناوگان ترابری با توسعه راههای ارتباطی همخوانی لازم را ندارد و این امر زمینه ساز بروز مشکلات عدیده در حوزه های مختلف راه و ترابری شده است.

علیزاده در ادامه از آمادگی کامل 19 مرکز اداری و نیز 41 راهدارخانه بین راهی آذربایجان شرقی برای تحقق برنامه زمستانی این اداره کل خبر داد و گفت:در این رابطه تعداد بیش از 850 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهگشایی (برف روبی و نمک پاشی) به خدمت گرفته شده است.

وی همچنین از نهایی شدن طرح احداث پروژه کمربندیهای کنارگذر شهرهای مراغه و میانه خبر داد و افزود: سال جاری تعداد 270 پروژه ملی با صرف اعتباری بالغ بر 760 میلیارد ریال و نیز تعداد 236 پروژه استانی با اختصاص اعتباری بالغ بر 460 میلیارد ریال در حوزه راه و ترابری آذربایجان شرقی مورد تعریف قرار گرفته است که در این خصوص نیز تعداد 6 پروژه مهم دیگر راه آهن و راهسازی از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربنایی کشور با اختصاص اعتباری بالغ بر دو هزار و 700 میلیارد ریال در فازهای مختلف برای آذربایجان شرقی عملیاتی شده است.