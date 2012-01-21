تصاویر شگفت انگیز از ستارگان دوردست/ عکاسی فضایی از حیاط خانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک شلی، منجم آماتور و ریاضیدان با استفاده از زمانهای نوردهی بسیار طولانی موفق شد این تصاویر تماشایی را از پهنه آسمان تهیه کند. اما نکته جالب توجه در این است که وی تمام این تصاویر را با کمک یک تلسکوپ دست دوم که در کریسمس 2006 به عنوان هدیه دریافت کرد گرفته است.
مارک شلی در این خصوص گفت: "مردم واقعاً از کیفیت تصاویری که با این تجهیزات ساده گرفته شده اند شگفت زده می شوند. تا قبل از عصر دوربینهای دیجیتال، تنها رصدخانه های حرفه ای بودند که می توانستند این عکسها را تهیه کنند. اما من یکی از معدود افرادی هستم که موفق شده اند حتی از ایستگاه فضایی نیز عکس بگیرند."
وی افزود: "عکاسی از ایستگاه فضایی مستلزم این است که بدانید ISS در چه زمانی دقیقاً در حال عبور از بالای سر شما است. این ایستگاه با سرعت 17 هزار و 500 مایل در ساعت حرکت می کند. اما بسیار طبیعی است که عکسهای ایستگاه فضایی بسیار کوچک باشند چون ISS در مدار 250 مایلی بالای سر ما قرار دارد. باوجود این، پانلهای خورشیدی، محل سکونت فضانوردان و لابراتوارهای ایستگاه به وضوح دیده می شوند."
این منجم آماتور اظهار داشت: "من همیشه از عکاسی لذت برده ام و از زمانی که کودک بودم به تمام چیزهای مربوط به نجوم و اکتشافات فضایی علاقه داشته ام. باوجود این، علاقه من به عکاسی نجوم تنها از کریسمس 2006 و زمانی که همسرم برای من یک تلسکوپ خرید آغاز شد. این اولین بار بود که صاحب تلسکوپ می شدم."
براساس گزارش دیلی میل، مارک شلی که ساکن دهکده ای در ایالت کنت است حیاط پشتی خانه خود را به محل عکاسی تبدیل کرده است و به دلیل آلودگی نوری پایین در این دهکده موفق شده است این تصاویر دیدنی را حتی از ستارگانی که در فاصله 70 میلیون سال نوری از وی قرار دارند خلق کند.
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