تصاویر شگفت انگیز از ستارگان دوردست/ عکاسی فضایی از حیاط خانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک شلی، منجم آماتور و ریاضیدان با استفاده از زمانهای نوردهی بسیار طولانی موفق شد این تصاویر تماشایی را از پهنه آسمان تهیه کند. اما نکته جالب توجه در این است که وی تمام این تصاویر را با کمک یک تلسکوپ دست دوم که در کریسمس 2006 به عنوان هدیه دریافت کرد گرفته است.

مارک شلی در این خصوص گفت: "مردم واقعاً از کیفیت تصاویری که با این تجهیزات ساده گرفته شده اند شگفت زده می شوند. تا قبل از عصر دوربینهای دیجیتال، تنها رصدخانه های حرفه ای بودند که می توانستند این عکسها را تهیه کنند. اما من یکی از معدود افرادی هستم که موفق شده اند حتی از ایستگاه فضایی نیز عکس بگیرند."

وی افزود: "عکاسی از ایستگاه فضایی مستلزم این است که بدانید ISS در چه زمانی دقیقاً در حال عبور از بالای سر شما است. این ایستگاه با سرعت 17 هزار و 500 مایل در ساعت حرکت می کند. اما بسیار طبیعی است که عکسهای ایستگاه فضایی بسیار کوچک باشند چون ISS در مدار 250 مایلی بالای سر ما قرار دارد. باوجود این، پانلهای خورشیدی، محل سکونت فضانوردان و لابراتوارهای ایستگاه به وضوح دیده می شوند."

این منجم آماتور اظهار داشت: "من همیشه از عکاسی لذت برده ام و از زمانی که کودک بودم به تمام چیزهای مربوط به نجوم و اکتشافات فضایی علاقه داشته ام. باوجود این، علاقه من به عکاسی نجوم تنها از کریسمس 2006 و زمانی که همسرم برای من یک تلسکوپ خرید آغاز شد. این اولین بار بود که صاحب تلسکوپ می شدم."

براساس گزارش دیلی میل، مارک شلی که ساکن دهکده ای در ایالت کنت است حیاط پشتی خانه خود را به محل عکاسی تبدیل کرده است و به دلیل آلودگی نوری پایین در این دهکده موفق شده است این تصاویر دیدنی را حتی از ستارگانی که در فاصله 70 میلیون سال نوری از وی قرار دارند خلق کند.

ستاره صلیب شمالی گاما در صورت فلکی قو که یکی از درخشانترین ستارگان آسمان است در این عکس با یک سحابی احاطه شده است

مارک شلی در باغ خانه خود به همراه تلسکوپ Takahashi Epsilon 180ED

خوشه پروین در صورت فلکی ثور. این خوشه ستاره ای با چشم غیرمسلح نیز قابل رویت است

ایستگاه فضایی بین المللی درحالی که شاتل آتلانتیس در کنار آن لنگر انداخته است

سحابی کله اسبی که در نزدیکی کمربند صورت فلکی جبار قرار دارد. این سر اسب در واقع ابری از گرد و غبار است که سحابی پشت سرش را تار کرده است

سحابی معروف جبار که در صورت فلکی جبار قرار دارد. جبار، یکی از درخشان ترین سحابی ها است که در شرایط خوب با چشم غیرمسلح نیز دیده می شود

سحابی حباب در صورت فلکی ذات الکرسی. بادهای ستاره ای که از ستاره داخل حباب گسیل می شوند این سحابی را ساخته اند

سحابیهای سه شاخه و مرداب در صورت فلکی کماندار. این دو سحابی به ترتیب در فاصله 4 هزار و 5 هزار سال نوری از زمین قرار دارند