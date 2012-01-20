دشمن می خواهد ذهنیت جامعه را نسبت به نظام تغییر دهد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در ششمین شب از مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی افزود: دشمن اگر ذهنیت مردم را تغییر دهد، هر کاری بخواهد می تواند در آن فضا انجام دهد و جامعه را به هر سمتی بخواهد کشیده و هدایت می کند که باید بسیار هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه تغییر ذهنیت جامعه از موضوعات مهم و حساسی است که باید توجه ویژه به آن داشت افزود:دشمن در این راه با استفاده از ماهواره ها،رسانه ها و بوق های تبلیغاتی خود می خواهد به اهداف ش دست پیدا کند و اگر دشمن بتواند ذهنیت نسل جوان ما را تغییر دهد در حرکت انقلاب دچار مشکل می شویم.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 خاطرنشان کرد: دشمن در فتنه 88 از نزدیک ترین نیروهای به نظام سرباز گرفت و آن فتنه را به وجود آورد. بسیاری از کسانی که در آغاز انقلاب همراه انقلاب بودند و حتی برای انقلاب شهید دادند، دشمن بر روی ذهنیت آنها کار کرد و دیدیم چه اتفاقاتی افتاد.

تقوی به نقش و اهمیت رسانه ها به ویژه رسانه ملی پرداخت و افزود: رسانه ملی رسالت خاصی را بر عهده دارد و دستگاههای فرهنگی بار سنگینی بر روی دوششان است، باید مراقب ذهنیت جامعه باشیم تا مبادا توسط دشمن تغییر کند.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: اگر در حوزه تغییر ذهنیت جامعه به نفع دشمن قلمی، فیلمی و یا سخنی منتشر می شود تا ذهن ها را مشغول کرده و می خواهد نسبت به آرمانها و اصول انقلاب اسلامی تردید ایجاد کند باید حساسیت داشته و مراقب باشیم.

تقوی جنگ امروز در جهان را جنگ اذهان، فکر و فرهنگ ها دانست و گفت: دشمن در لشکر کشی های نظامی توفیقی نداشته و می خواهد با تسخیر اذهان ملت ها استعمار خود را انجام دهد مگر توانستند در عراق موفق شوند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خصوص اهمیت بصیرت گفت: بصیرت نکته بسیار مهمی است که متاسفانه در برخی ها وجود ندارد، جایگاه انقلاب اسلامی جایگاه بلندی است که بیداری اسلامی منطقه از برکت مقاومت و بصیرت به وجود آمده و اگر بصیرت وجود داشته باشد جانشین امام زمان(عج) را رها نکرده و در فتنه نمی افتیم و بصیرت است که محتوای انقلاب را منعکس می کند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز همچنین به تحریم های دشمن علیه ایران اشاره کرد و افزود: ما در برابر تحریم ها نباید رنگ ببازیم و تسلیم شویم بلکه باید در برابر فشارهای دشمن ایستادگی و مقاومت داشت.