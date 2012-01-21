تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول بهمنماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2012 میلادی.
- سومین روز از مرحله گروهی تورنمنت "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه B:
* اوکراین - قرقیزستان
* مولداوی - لتونی
گروه C:
* ایران - لیتوانی
* بلاروس - تاجیکستان
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه الف:
* صنعت ساری - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری
* گسترش فولاد تبریز - شهرداری اراک، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
گروه ب:
* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* نساجی مازندران - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* برق شیراز- گهر زاگرس، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
- هفته هجدهم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با برگزاری 6 دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
* نورنبرگ - هرتابرلین
* شالکه - اشتوتگارت
* ولفسبورگ - کلن
* فرایبورگ - آگسبورگ
* هوفنهایم - هانوفر
* کایزرسلاترن - وردربرمن
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:
* رم - چزنا
* آتلانتا - یوونتوس
- مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری چهار دیدار معوقه از هفته اول پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* اسپانیول - گرانادا
* راسینگ سانتاندر - ختافه
* رئال سوسیداد - آتلتیک بیلبائو
* رئال بتیس - سویا
- بیست و دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلیس امروز و امشب با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* نورویچ سیتی - چلسی
* اورتون - بلکبرن
* فولام - نیوکاسل
* کوئینز پارک رنجرز - ویگان آتلتیک
* استوک سیتی - وست برومویچ
* ساندرلند - سوانزی
* ولورهمپتون - آستون ویلا
* بولتون - لیورپول
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