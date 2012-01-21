تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول بهمن‌‍ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2012 میلادی.

- سومین روز از مرحله گروهی تورنمنت "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه B:

* اوکراین - قرقیزستان

* مولداوی - لتونی

گروه C:

* ایران - لیتوانی

* بلاروس - تاجیکستان

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* صنعت ساری - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری

* گسترش فولاد تبریز - شهرداری اراک، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

گروه ب:

* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

* نساجی مازندران - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* برق شیراز- گهر زاگرس، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری 6 دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* نورنبرگ - هرتابرلین

* شالکه - اشتوتگارت

* ولفسبورگ - کلن

* فرایبورگ - آگسبورگ

* هوفنهایم - هانوفر

* کایزرسلاترن - وردربرمن

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:

* رم - چزنا

* آتلانتا - یوونتوس

- مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری چهار دیدار معوقه از هفته اول پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* اسپانیول - گرانادا

* راسینگ سانتاندر - ختافه

* رئال سوسیداد - آتلتیک بیلبائو

* رئال بتیس - سویا

- بیست و دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امروز و امشب با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:

* نورویچ سیتی - چلسی

* اورتون - بلکبرن

* فولام - نیوکاسل

* کوئینز پارک رنجرز - ویگان آتلتیک

* استوک سیتی - وست برومویچ

* ساندرلند - سوانزی

* ولورهمپتون - آستون ویلا

* بولتون - لیورپول