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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایران و لیتوانی در تورنمنت"دوستی" روسیه و پیگیری هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول بهمن‌‍ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2012 میلادی.

- سومین روز از مرحله گروهی تورنمنت "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه B:
* اوکراین - قرقیزستان
* مولداوی - لتونی
گروه C:
* ایران - لیتوانی
* بلاروس - تاجیکستان

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه الف:
* صنعت ساری - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری
* گسترش فولاد تبریز - شهرداری اراک، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
گروه ب:
* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* نساجی مازندران - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* برق شیراز- گهر زاگرس، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری 6 دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
* نورنبرگ - هرتابرلین
* شالکه - اشتوتگارت
* ولفسبورگ - کلن
* فرایبورگ - آگسبورگ
* هوفنهایم - هانوفر
* کایزرسلاترن - وردربرمن

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:
* رم - چزنا
* آتلانتا - یوونتوس

- مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری چهار دیدار معوقه از هفته اول پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* اسپانیول - گرانادا
* راسینگ سانتاندر - ختافه
* رئال سوسیداد - آتلتیک بیلبائو
* رئال بتیس - سویا

- بیست و دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امروز و امشب با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* نورویچ سیتی - چلسی
* اورتون - بلکبرن
* فولام - نیوکاسل
* کوئینز پارک رنجرز - ویگان آتلتیک
* استوک سیتی - وست برومویچ
* ساندرلند - سوانزی
* ولورهمپتون - آستون ویلا
* بولتون - لیورپول

کد مطلب 1514185

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