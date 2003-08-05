مدت اعتبار مدارك مربيگري آموزشگاهها ي آزاد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مجيد تهرانيان افزود:" از اين پس يك عضو هيات 5 نفره رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي آزاد از طرف آموزشگاههاي آزاد بخش خصوصي تعيين مي شود."

وي گفت:" همچنين آيين نامه تاسيس آموزشگاههاي آزاد براي همگام شدن با نيازهاي جامعه تغيير خواهد كرد و سن داوطلبان شركت در كلاس هاي آموزشي تغيير كرده و كاهش خواهد يافت."

مدير آموزشگاههاي آزاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افزود:" مدت اعتبار مدارك مديريت و مربيگري آموزشگاههاي آزاد از يكسال به دو و در برخي رشته ها 3 سال افزايش خواهد يافت."

وي تشكيل انجمن هاي صنفي استاني و كشوري را يكي ديگر از برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي براي تقويت آموزشگاههاي بخش خصوصي فني و حرفه اي اعلام كرد و گفت:" انجمن هاي صنفي در شهرستانها تشكيل شده و به زودي به شكل استاني و كشوري نيز تشكيل خواهند شد تا بتوانند در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي آموزشي موثرتر باشند."

مهندس تهرانيان يكي ديگر از برنامه هاي مديريت آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي را بررسي آزمون ها و رفع مشكلات آزمون هاي اين آموزشگاهها عنوان كرد و گفت:" به دليل اهميت و مسايلي كه در اين بخش وجود دارد بايد هرچه سريع تر نارسايي هايي كه در مورد آزمون ها و مدارك صادره توسط اين آموزشگاهها وجود دارد، حل شوند.