آیت الله هادوی:اسلام به هیچ عنوان افراط گرایی را نمی پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله مهدی هادوی تهرانی که به دعوت نخست وزیر مالزی برای شرکت در اجلاس جهانی جنبش میانه روی به این کشور سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه های مالزی و اساتید ایرانی درمجتمع فرهنگی تفریحی "ناب" افزود : این کشورهای غربی به ویژه آمریکاست که برای تامین منافع خود افراطی گری را ترویج می کند.

وی در این نشست که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان تشکیل شده بود ، گفت : گروه هایی که امروز به نام اسلام اقدام به فعالیت های افراطی می کنند در حقیقت شیوه های آمریکا را فرا گرفته و از طریق این کشور مورد حمایت قرار می گیرند و درجهان اسلام جایگاهی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه زمان تسلط قدرت های زورگو برجهان به پایان رسیده است ، گفت: آمریکا هنوز در توهم سلطه بر جهان بسر می برد.

هادوی تاکید کرد: آمریکا با تسلط بر کشورها اهداف خود را در جهان به پیش می برد اما اکنون بیداری اسلامی به سدی مقابل سلطه آمریکا تبدیل شده است.

درپایان این نشست جمعی از اساتید دانشگاه های مالزی سوالاتی را مطرح کردند که از سوی آیت الله هادوی به آنها پاسخ داده شد.