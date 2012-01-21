کشف گونه های جدید موجودات دریایی ساکن آبهای جنوبی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "جان کاپلی" از دانشگاه ساوت همپتون انگلیس با کاوش در فاصله حدود 3 هزار و 200 متری شرق جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی منطقه ای جدید از حیات زیر دریا را شناسایی کردند و توانستند در این منطقه گونه های شگفت انگیزی از آبزیان به ویژه خرچنگهای "یتی" و هشت پاهای شبح مانند را در عمق 2 هزار و 400 متری کشف کنند.

براساس گزارش نشنال جغرافی، نتایج یافته های این زیست شناسان دریایی در تازه ترین شماره مجله علمی PLoS Biology منتشر شده است.

خرچنگهای "یتی"

جمعیتی از خرچنگهای "یتی" که به نظر می رسند گونه جدیدی هستند که با گونه "کیوا هیرسوتا" که در سال 2005 در اقیانوس آرام کشف شد تفاوت دارند. این خرچنگها در اطراف بعضی از چشمه های آبهای گرم و غنی از کانیهای اقیانوس منجمد جنوبی کشف شدند.

شبح هشت پا

یکی از شگفت انگیزترین گونه های کشف شده در این اکتشاف، هشت پایی به طول حدود 60 سانتیمتر است که به اعتقاد دانشمندان تاکنون شناسایی نشده بود.

به جای خورشید

خرچنگهای یتی نر همانند نمونه ای که در سمت راست تصویر دیده می شود بزرگتر بوده و برای تغذیه از کلونیهای باکتریها به چشمه های گرمایی نزدیکتر هستند.

این درحالی است که یتی های ماده از این چشمه ها دور هستند و به منظور محافظت از جنینهای کوچک خود در آبهای خنک تر می مانند.

کشتی- چسب سر الماسی

"کشتی- چسب"، گونه ای از مژه پایان است که برخلاف خرچنگهای یتی ترجیح می دهد به صخره های آبهای خنک تر بچسبد. این کشتی چسبها دارای سرهایی به شکل الماس هستند.

شومینه های حیات

چشمه های آب گرم عمق دریا روزنه هایی در پوسته زمین هستند که به آنها شومینه های هیدروگرمایی نیز گفته می شود. دمای آبی که از این چشمه ها خارج می شود می تواند حداکثر به 380 درجه سانتیگراد برسد.

این چشمه های هیدروگرمایی در نزدیکی کهکشانهای فعال و در مناطقی که در آنها صفحات تکتونیکی درحال حرکت هستند وجود دارند. مواد معدنی که از این چشمه های خارج می شوند غذای لازم برای اکوسیستمی را تامین می کند که در عمق دریا و بدون نور خورشید زندگی می کند.

شقایق دریایی منجمد جنوبی

این شقایقهای دریایی احتمالاً گونه ای جدید هستند. ابعاد بعضی از آنها زیاد و به اندازه کف دست یک مرد بزرگسال است.

همانند سایر شقایقهای دریایی، این حیوانات نیز احتمالا با جمع آوری غذاهایی که همراه با جریان آب از کنار آنها عبور می کنند تغذیه می کنند.



