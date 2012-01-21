به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری گفت: مدیریت تربیت‌بدنی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)، حضرت امام جعفر صادق (ع) و همچنین سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نهمین همایش پیاده‌روی ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خانواده‌های آنها را برگزار کرد.

این مراسم امروز (جمعه) همزمان با برگزاری جشن بزرگ ورزشی کارکنان و اساتید در سالن شهید موحدی همراه با برنامه‌های شاد و مفرح و قرعه کشی 33 دستگاه دوچرخه برگزار شد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صاحب رتبه عالی استانی شد

در ارزیابی عملکرد سال 1389 دستگاه‌های اداری اجرایی استان و بر اساس امور مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فرایند این ارزیابی در سطح عالی قرار گرفت.

‌برگزاری پنجمین همایش از سلسله همایشهای شهر سالم و روابط سالم

پنجمین همایش از سلسله همایش‌های شهر سالم، روابط سالم تحت عنوان «نظم، بردباری و قانون مداری در زندگی» با حضور 300 نفر از رابطان بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک و دو اصفهان برگزار شد.

در این همایش رحمانیان کارشناس ارشد روانشناسی، پیرامون چگونگی ایجاد نظم و قانون در خانواده و داشتن بردباری در برقراری این قانون و نظم مطالبی را ارائه کرد.

به گزارش مهر، این همایش با همکاری مرکز بهداشت استان و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در سالن کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.