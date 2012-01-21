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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

نصیری در گفتگو با مهر:

بازرسی های گسترده در البرز سبب تعادل قیمت تخم مرغ شد

بازرسی های گسترده در البرز سبب تعادل قیمت تخم مرغ شد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون نظارت وبازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز گفت: بازرسی گسترده بازرگانی البرز سبب تعادل قیمت و ساماندهی شبکه توزیع تخم مرغ شد.

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازرسی گسترده بازرگانی البرز سبب تعادل قیمت و ساماندهی شبکه توزیع تخم مرغ شد.

وی گفت: این بازرسی ها در پی مصوبه شورای نظارت و کنترل بازار بر پایه کنترل قیمت، ساماندهی شبکه توزیع و فروش کیلویی تخم مرغ بوده است که امروزه این مصوبه به نحو احسن در استان البرز اجرایی شده است.

معاون نظارت وبازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز ادامه داد: در حال حاضر میزان تخلفات با تشدید بازرسی و نظارت مستمر در بازار کاهش پیدا کرده است و هم اکنون بازار تحت کنترل کامل است.

نصیری افزود: تا کنون بیش از دو هزار بازرسی و برخورد با متخلفان عرضه تخم مرغ صورت گرفته است که از این تعداد  برای 248 واحد متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش 791 میلیون و 430 هزار ریال تنظیم و به مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، ادراه کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
 

کد مطلب 1514234

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