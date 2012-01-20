سپاهان به رده سوم جدول صعود کرد/ راه آهن از سد نفت گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز جمعه با برگزاری سه دیدار آغاز شد. نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* راه آهن شهرری 2 - نفت تهران یک
گلها: حامد نورمحمدی (2) و امید عالیشاه (3+90) برای راه آهن و مجتبی زارعی (56) برای نفت تهران
* سپاهان اصفهان یک - شهرداری تبریز صفر
گل: امید ابراهیمی (62 - پنالتی)
* سایپای البرز صفر - صبای قم صفر
- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هماکنون با دیدار پرسپولیس تهران - مس سرچشمه درحال پیگیری است.
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- استقلال 40 امتیاز
2- تراکتورسازی تبریز 39 امتیاز
3- سپاهان اصفهان 37 امتیاز - تفاضل گل 15+
4- صبای قم 37 امتیاز - تفاضل گل 6+
5- نفت تهران 36 امتیاز
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16- فجرسپاسی شیراز 22 امتیاز
17- شاهین بوشهر 21 امتیاز
18- مس سرچشمه 14 امتیاز (یک بازی کمتر)
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