سپاهان به رده سوم جدول صعود کرد/ راه آهن از سد نفت گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز جمعه با برگزاری سه دیدار آغاز شد. نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری 2 - نفت تهران یک

گل‌ها: حامد نورمحمدی (2) و امید عالیشاه (3+90) برای راه آهن و مجتبی زارعی (56) برای نفت تهران

* سپاهان اصفهان یک - شهرداری تبریز صفر

گل: امید ابراهیمی (62 - پنالتی)

* سایپای البرز صفر - صبای قم صفر

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم‌اکنون با دیدار پرسپولیس تهران - مس سرچشمه درحال پیگیری است.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال 40 امتیاز

2- تراکتورسازی تبریز 39 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 37 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- صبای قم 37 امتیاز - تفاضل گل 6+

5- نفت تهران 36 امتیاز

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16- فجرسپاسی شیراز 22 امتیاز

17- شاهین بوشهر 21 امتیاز

18- مس سرچشمه 14 امتیاز (یک بازی کمتر)