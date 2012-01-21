امامزاده های استان مرکزی تعیین حریم می شوند

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: عملیات تعیین عرصه و حریم ‌‌امامزاده شاهزاده اسماعیل وروان شهرستان فراهان‌ از هفته گذشته آغاز شد.

وی با اشاره به زیارتی بودن ‌کاربرد این بنا، اظهار داشت: تعیین حریم این بنا اواخر تیرماه سال آینده به اتمام می‌رسد.

این مقام مسئول با بیان این که تاکنون تغییر خاصی در بنای این اثر صورت نگرفته است‌، افزود: هزینه در نظر گرفته شده برای این پروژه از محل بودجه استانی است.

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به گفته وی، ساخت بنای امامزاده شاهزاده اسماعیل وروان ‌مربوط به قبل از دوره قاجاریه است اما اقدامات تکمیلی آن در دوره قاجار انجام شده است‌. این بنا‌ در یکی از روستاهای حوزه شهرستان فراهان قرار دارد.

امامزاده ذلف آباد، تعیین حریم به زودی

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی همچنین از آغازعملیات تعیین حریم امامزاده احمدبن علی ذلف‌آباد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رضوانی با اشاره به ثبت ملی این امامزاده در سال‌های گذشته، افزود: در پی عملیات تعیین حریم، نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی برای توسعه گردشگری زیارتی در این مکان هستیم.

وی با اشاره به مجاورت این امامزاده با سایت موزه ذلف‌آباد فراهان اظهار داشت: در این عملیات کارشناسان در فواصل مختلف با مطالعه نیمرخ خاک و لایه‌هایی از داخل آن، به تطابق آثار یافت‌شده در این محوطه با مستندات تاریخی می‌پردازند.

رضوانی ادامه داد: حریم‌های در نظر گرفته شده تحت عنوان حریم درجه یک و حریم درجه دو ارزش‌گذاری خواهند شد و در عرصه این بنا هرگونه ساخت‌ و ساز باید به شرط عدم آسیب به منظر فرهنگی و استحکام بنا صورت ‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که تعیین حریم این امامزاده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: اعتبار اجرای این پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی تامین خواهد شد.