مخالفت آبدارچی استاندار با فنجان استاندارد/لزوم ترویج استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقق جامعه توسعه یافته که در آن تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی از لحاظ کیفیت، ایمنی، سلامت و آرامش در حد قابل قبولی برای شهروندان فراهم باشد با اجرای استانداردها میسر است.

بی گمان دستیابی به این اهداف مهم جز با همکاری و مشارکت آحاد جامعه از جمله توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به عنوان نقظه پایانی اتصال به مصرف کننده در چرخه تولید و مصرف امکان پذیر نیست.

در این راستا آگاه سازی این بخش مهم از جامعه از مزایای استفاده از استانداردها و آشناسازی آن با قوانین مرتبط با استاندارد، نقش مهمی در جلوگیری از عرضه کالا و خدمات غیراستاندارد و در نتیجه تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارتقای سطح کیفیت تولیدات در حد استانداردها مورد قبول جامعه خواهد شد.

در این زمینه استاندار گلستان برای آشنایی و یافتن راهکارهای ترویج استاندارد در استان نشست همفکری با مسئولان خبرگزاریهای فعال در استان برپا کرده است.

منصور قلیچ لی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان با بیان اینکه استاندارد امری فرابخشی است، تلاش و همکاری دستگاههای مختلف را در این زمینه الزامی دانست.

وی به بخشی از اقدامات این اداره کل برای ترویج استاندارد اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه تولید کالاهای استاندارد نظیر فنجانهای استاندارد و دادن آن به دستگاههای مختلف از جمله معاونان بخشهای مختلف استانداری از جمله اقدامات بوده است.

قلیچ لی افزود: امروز روی میز معاونان استاندار از جمله معاون برنامه ریزی، عمرانی و... می توان فنجانهایی با علامت استاندارد مشاهده کرد و استقبال خوبی از این طرح شده است.

وی با بیان اینکه با دفتر استاندار گلستان نیز برای استفاده از این نوع فنجانها رایزنی و هماهنگی شده بود و به رغم موافقت استاندار و مسئولان دفتر، آبدارچی استاندار دلیل قانع کننده ای برای عدم استفاده از این فنجانها بیان کرده است، گفت: آبدارچی دفتر استاندار با بیان اینکه این فنجانها ظرفیت چای زیادی را دارند و استفاده از آن در جلسات به صرفه نیست، عدم استفاده از آن را توجیه کرده است.

قلیچ لی در این نشست صمیمی با خبرگزاریهای گلستان، عنوان کرد: استفاده از این نوع کالاها نظیر فنجانهای استاندارد در ادارات می تواند در آشنایی مردم و مسئولان با مقوله استاندارد نقش بسزایی داشته باشد.

مدیرکل استاندارد و صنعتی گلستان در عین حال تاکید کرد: اگر استان بخواهد توسعه یابد، راهی جز توسعه استاندارد نداریم.

وی بیان داشت: استاندارد فقط مربوط به کالا نیست بلکه هر نوع خدمات، رفتار و... را نیز در بر می گیرد.

قلیچ لی بیان داشت: در 9 ماه سالجاری 288 واحد تولیدی استان مشمول کالای استاندارد اجباری شدند که در مقایسه با 264 واحد سال قبل با رشد رورو بوده است.

وی افزود: همچنین سه واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد تشیوقی قرار دارند و تعداد واحدهایی که حداقل یک پروانه کاربرد علامت استاندارد را دارند در استان در سال جاری به 231 واحد رسید.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان به فواید استاندارد اشاره و اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر ترازوی طلا فروشی استاندارد نباشد، احتمال دارد، طلا درست توزین نشود و موجب ضرر خریدار شود.

وی همچنین به برخی نمونه های تخلفات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد همکاران این اداره کل موفق به کشف یک نمونه روغن زیتون شدند که در قالب بسته بندی با علامت استاندارد ارائه می شد ولی پس از آزمایش متوجه شدند که محصول محتوی آن بسته روغن زیتون نبوده و روغن سویا بوده است.

استاندارد چیست؟

تعاریف متعدی از استاندارد وجود دارد و بر اساس یکی از این تعاریف، " استاندارد یعنی نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری که به صورت قواعد، مقرارت و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و امینی ور فاه عمومی به کار گرفته می شود.

فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی، افزایش سطح تولید، صرفه جویی در مصرف مواد، انرژی و نیروی انسانی، کاهش ضایعات، بهبود کیفیت فرآورده، تسهیل در انبارداری و ترابری، پرداخت هزینه کمتر، دستیری آسان به وسایل و قطعات قابل تعویض در صورت نیاز، استفاده از استانداردها به عنوان منافع ملی، افزایش کیفیت هوا، آب و خاک، کاشه انتشار گازهای آلاینده و پرتوها زیان آور از جمله فواید استاندارد است.

استانداردهای کارخانه ای، شرکتی، ملی، منطقه ای، بین المللی از جمله انواع استانداردها از نظر سطوح کاربرد هستند و از نظر دامنه شمول نیز، استانداردهای کالا، خدمات، مدیریتی، اجتماعی و از نظر نوع اجرا نیز استانداردهای اجباری و تشویقی را در بر می گیرند.

تا پایان سال گذشته 650 نوع کالا مشمول استاندارد اجباری بود که امسال این میزان به حدود 10 هزار کالا رسیده است.طبق آمار در سطح کشور حدود 70 درصد کالاها مطابق استاندارد هستند که این میزان در گلستان به بیش از 80 درصد می رسد.

کالاهای مشمول استاندارد اجباری را بشناسید

آب آشامیدنی بسته بندی، آب معدنی قابل شرب، آب آلبالوف آب انار، آب پرتغال، آب سیب، آب گریپ، آب میوه مخلوط، آب توت فرنگی تغلیظ شده، افشره آب آلبالو، نوشابه بدون گاز و گازدار، روغن آفتاگردان خوراکیف روغن بادام زمینی، آدامس، آرد گندم، بیسکویت از جمله کالاهای مشمول استاندارد اجباری هستند.

بستنی شیری، پنیز پیتزا، گنیز تازه، دوغ، شیرخشک، شیر طعم دار، ماست معمولی، کمپوت آلبالو، خیارشور، سس مایونز و سالاد، سوپ آماده، کنسرو لوبیا قرمز و ... نیز از دیگر موارد مشمول استاندارد اجباری هستند.

بر اساس ماده 10 قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، هر کاسب و تاجر و یار هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد سند عمومی اشتغال دارد، چنابچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرتقلبی داد و ستد کند با رعایت شرایط و امکانات خاطی، دفعات و مراتب جرم . مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخد تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از 200 هزار ریال تا 10 میلیون ریال بعلاوه استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان