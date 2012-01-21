دهیاری ها در زمینه برگزاری انتخاباتی پر شور نقش جدی دارند

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:همچنین با دستگاه های خدماتی هماهنگی شده تا عوامل اجرایی به نحو احسن ماموریت خود را انجام دهند.

وی گفت: همچنین با همه شهرداران شهرهای مختلف استان مرکزی برای همکاری و تعامل همه جانبه و سازنده با ستاد انتخابات هماهنگی های لازم انجام شده است.

معاون عمرانی استانداری اضافه کرد: همچنین در این مدت از قطع برق، آب و گاز باید به وسیله دستگاه های مربوطه جلوگیری شود تا عوامل اجرایی در انتخابات بدون دغدغه وظایف خود را انجام دهند.

بازوند گفت: مسئولان با تدابیر لازم و کافی می توانند حضور گسترده مردم را در نهمین دوره انتخابات فراهم کنند.

وی اظهار کرد: حوزه معاونت عمرانی استانداری با همه توان و امکانات برای همراهی کردن با ستاد انتخابات استان مرکزی آماده است.