  1. استانها
  2. مرکزی
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

بازوند در گفتگو با مهر:

دهیاری ها در زمینه برگزاری انتخاباتی پر شور نقش جدی دارند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری استات مرکزی گفت: دهیاری ها در زمینه برگزاری انتخاباتی پر شور نقش جدی دارند و اکنون 600 دهیاری این استان برای همکاری همه جانبه و برگزاری پر شور نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ستاد انتخابات آماده هستند.

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:همچنین با دستگاه های خدماتی هماهنگی شده تا عوامل اجرایی به نحو احسن ماموریت خود را انجام دهند.

وی گفت: همچنین با همه شهرداران شهرهای مختلف استان مرکزی برای همکاری و تعامل همه جانبه و سازنده با ستاد انتخابات هماهنگی های لازم انجام شده است.
 
معاون عمرانی استانداری اضافه کرد: همچنین در این مدت از قطع برق، آب و گاز باید به وسیله دستگاه های مربوطه جلوگیری شود تا عوامل اجرایی در انتخابات بدون دغدغه وظایف خود را انجام دهند.
 
بازوند گفت: مسئولان با تدابیر لازم و کافی می توانند حضور گسترده مردم را در نهمین دوره انتخابات فراهم کنند.
 
وی اظهار کرد: حوزه معاونت عمرانی استانداری  با همه توان و امکانات برای همراهی کردن با ستاد انتخابات استان مرکزی آماده است.
