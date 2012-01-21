به گزارش خبرنگار مهر، از لحظه ای که کنارش نشستم انگشتش بر روی کلید کنترل بود از یک شروع کرد شماره به شماره بالا رفت به 100 رسید، تغییر کانالهای مختلف در عرض 15 دقیقه اعصاب هر انسانی را بر هم می زد، از 100 گذشت علاوه بر اینکه متعجب بودم که در جستجوی چه برنامه ای است و پیدا نمی کند، بی نهایت تمایل داشتم که از ادامه این کار منصرفش کنم اما خوب برخورد قهری که با صاحبخانه صحیح به نظر نمی رسید.

وقتی متوجه شدم که این حرکت به کار روزانه این نوجوان و خیلی از هم سن و سالهایش تبدیل شده فکرم مشغول شد از اینکه این پنجره که باز شدنش در هر خانه روزی آرزوی هر خانواده ای بود حال با آمدن ماهواره تبدیل به مسئله بغرنج برای خانواده ها و جامعه تبدیل شده است.

بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان کشورمان معتقد هستند که باید هم گام با توسعه جامعه جهانی قدم برداشت و از آخرین تکنولوژی های روز برای رفاه حال مردم و تامین نیازهایشان بهره برد و اطلاع از آخرین اخبار، اطلاعات و دستاوردهای سینمایی و تلویزیونی دنیا نیاز هر شهروند آزاده است اما این اعتقاد کارشناسان قسمت دومی هم دارد که اگر با اهمیت تر از قسمت بیان شده نباشد اهمیتش کمتر نیست.

تمایل مردم به تماشای شبکه های غربی در ماهواره کاهش یابد

این کارشناسان در حالی که به استفاده از تکنولوژی روز دنیا در کشورمان قائل هستند به بومی سازی استفاده از هر تکنولوژی نیز پایبند هستند و اعتقاد دارند که سالها پیش مسئولان صدا و سیمای کشورمان باید با دقت و برنامه ریزی صحیح برنامه های سازنده و مورد نیاز اقشار مختلف را از شبکه های کشورهای گوناگون جهان گزینش کرده و در قالب برنامه های شبکه های کشور خودمان به مردم عرضه کنند تا کمتر کسی تمایل به داشتن ماهواره در منزل خود داشته باشد.

اما مسئولان صدا و سیما به قدری در انجام این کار تعلل کردند که کار از حد یک هشدار گذشت و در حال حاضر موضوع به حد یک بحران تبدیل شده است.

تولید محصولات متنوع عامل اصلی جذب مخاطب شبکه های غربی است



جامعه رسانه ای غرب با تولید محصولات متنوع و در قالبهای گوناگون ذائقه بسیاری از جوانان و حتی بزرگسالان کشورمان را در انتخاب فیلم، موسیقی، سریال و ... تغییر داده است و کار در برخی از شبکه های فارسی زبان حمایت شده از سوی کشورهایی نظیر اسرائیل بسیار فراتر رفته و نگاه ارزشی جوانان کشورمان را در زمینه رابطه های عاطفی، خانوادگی، دوستی، کار و ... به طور کلی تغییر داده است.

از آنجا که عوامل سینمایی و تلویزیونی ما نتوانستند آن طور که پا در عرصه رقابت و خنثی کردن تولیدات غربی گام بردارند و خلا فیلمها و سریالهای غنی در تلویزیون و سینمای ایران به شدت احساس می شود عرصه برای جولان عوامل بیگانه برای تسلط بر افکار و روشهای زندگی ایرانیان بیش از پیش فراهم شده است.

امکانات فرهنگی و سینمایی کشور برای حفظ ارزشهای دینی بسیج شود

مسئولان فرهنگی کشورمان باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند اگر همین امروز نتوانند با بسیج کردن امکانات فرهنگی و سینمایی کشور در راستای حفظ ارزشهای دینی و ملی کشورمان میان جوانان و نوجوانان و حتی کودکان گام بردارند به طور حتم نباید انتظار داشته باشند که فردا فرصتی برای انجام چنین کار مهمی عایدشان می شود.

در جهانی که رسانه و تبلیغات حرف اول را برای حفظ قدرت و ارزشهای یک کشور می زند باید اعتراف کرد که مسئولان فرهنگی کشور ما به دلایل متعدد از جمله موازی کاری، عدم حمایت جوانان خلاق در عرصه فیلم، سینما، کتاب، موسیقی، نداشتن برنامه ریزی پیوسته کوتاه مدت و بلند مدت، عدم شناخت نیاز واقعی مخاطبان و.... توپ را در میدان مسابقه برای حریف رها کرده و تنها نظاره گر بازی حریفهای قدرتمند و فرصت طلب هستند.

اکثر جوانان دیگر به فکر خواندن کتاب و ورزش نیستند

در این زمینه یک رفتارشناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جامعه امروزی یکی از اصلی ترین تفریحات جوانان و نوجوانان برای پر کردن اوقات فراغت، نگاه و دنبال کردن برنامه های شبکه های غربی در ماهواره است، در واقع اکثر جوانان به فکر خواندن کتاب و ورزش نیستند.

حسین باهر افزود: هم اکنون شبکه های ماهواره ای با کمترین قیمت و ارزان با تنوع ها و تبلیغات مختلف و جذاب در دسترس افراد قرار گرفته که بسیاری از آنها را جذب کرده است.

نیاز مخاطبان در شبکه های صدا و سیما توجه و بررسی شود

این استاد جامعه شناسی عنوان کرد: افراد برای تماشای برنامه های تلویزیون حق انتخاب دارند که در شبکه های ماهواره ای با وسعت و گستردگی، این نیاز مخاطبان تامین می شود و به همین دلیل است که جوانان به شبکه های غربی گرایش پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: در این زمینه باید صدا و سیمای ایران جامع و کامل تر عمل کند و با دعوت از کارشناسان مختلف، به نیازهای اجتماعی، اقتصادی، جنسی، فرهنگی، آموزشی و هنری مخاطبان به نحو مطلوبی پاسخ گوید.

علت اصلی توجه جوانان به شبکه های غربی تامین نیازهای آنان است بنیانگذار مکتب رفتارشناسی یادآور شد: متاسفانه جوانان امروزی به دلیل عدم تامین نیازهای خود به این شبکه ها روی می آورند و جواب نیازهای خود را در این شبکه ها پیدا می کنند که در این زمینه به راحتی منحرف و جذب تبلیغات منفی آنها می شوند. باهر بر افزایش محتوا و کیفیت برنامه های صدا و سیما تاکید و اعلام کرد: در این زمینه جوانان و نوجوانان فریب جاذبه های برنامه های بی محتوای شبکه های غربی را می خورند که باید به این مهم توجه ویژه شود. در اکثر برنامه های شبکه های بیگانه نیاز جنسی انسانها در اولویت زندگی فرد قرار می گیرد و بی بندو باری ترویج می شود و سازندگان این فیلمها با تبحری خاص و با تهیه فیلمهایی متنوع برای رده های مختلف سنی بی دینی و بی قید و بندی را برای افراد جامعه درونی سازی می کنند و اگر به همین منوال پیش برود چشم بازکرده و متوجه می شویم.

-------------------------------

گزارش از مهشید رضایی نوری