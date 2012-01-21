گمرکات گیلان در ارائه رویه‌ های نوین تشریفات گمرکی پیشرو است

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر گمرک آستارا به عنوان بزرگترین گمرک زمینی شمال کشور علاوه بر ارائه خدمات مختلف گمرکی در زمینه امور مسافری نیز فعالیت می کند، افزود: بیشترین حجم صادرات استان نیز از این گمرک به آذربایجان، روسیه ودیگرکشورها صادر می شود.

وی اظهارداشت: گمرک انزلی به عنوان مهمترین گمرک شمالی حاشیه دریای خزر با واقع ‌شدن در کریدور شمال ـ جنوب و همسایگی دریایی با کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان با راه ‌اندازی و اجرای برنامه‌ های مختلف سیستمی طی این سالها گامهای بسیار بلندی برای ارائه خدمات گمرکی به صورت مکانیزه برداشته‌ است.

ناظر گمرکات گیلان گفت: ارائه خدمات گمرکی بندر انزلی شامل واردات قطعی، صادرات قطعی، ترانزیت داخلی، خارجی و کارنه تیر، ورود موقت، امانات پستی و مبادلات مرزنشینان است.

وی افزود: عمده ترین کالاهای وارداتی این گمرک آهن‌آلات، انواع چوب و تخته، ماشین ‌آلات و برخی اقلام صنعتی دیگر و همچنین عمده کالاهای صادراتی شامل مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، صنایع دستی، کالاهای صنعتی، مصالح ساختمانی، موادشیمیایی است.

بهبود آهنی ادامه داد: کشورهای مبدا واردات نیز روسیه، قزاقستان، امارت متحده عربی، آلمان، سوئیس و... است.

وی همچنین با اشاره به گمرک منطقه آزاد حسن ‌رود گفت: در سال 1378 گمرک منطقه ویژه حسن ‌رود با هدف ارائه خدمات گمرکی در تامین تحقق اهداف و سیاستهای دولت در زمینه تجارت منطقه با مدنظر قراردادن تحول اداری و مکانیزاسیون با استقرار سیستم آسیکودا در تمام رویه‌ ها بعنوان نخستین گمرک مکانیزه مناطق ویژه و آزاد با کمترین پرسنل تاسیس شد.

ناظر گمرکات گیلان یادآورشد: پس از ارتقای منطقه ویژه به عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی این گمرک نیز در سال 1387 با ارتقاء به اداره گمرک منطقه آزاد حسن رود نقش مؤثری در ارائه خدمات مطلوب گمرکی و توسعه کسب و کار استان ایفا می کند.