ماهیت تهدیدات دشمنان در حال تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در اولین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر که شامگاه جمعه در محل دفتر امام جمعه میامی برگزار شد، افزود: یکی از شاخصه های مهم انقلاب اسلامی ایران مردمی بودن آن است ومردم در بهمن 1357با رهبری بزرگ مرد تاریخ، امام خمینی(ره) خانه ظلم وستم را ویران کردند وبه دنیا نشان دادند که از ظلم بیزارند.

وی گفت: هرچه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد دنیا به عمق واقعه و بیداری مردم درسال 57 پی می برند.

امام جمعه میامی گفت: وظیفه ما بعد از گذشت سالها این است که با گرامیداشت این ایام و شهدای انقلاب این پیروزی بزرگ را جشن بگیریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این دیدار گفت: دهه فجر مقطع رهایی ملت ماست و باید هرسال بهتر و باشکوهتر جشن های این دهه را برگزار کنیم.

حجت الاسلام محمد حسین پور افزود: با برگزاری مراسم های باشکوه در سطح شهرستان های میامی و شاهرود باید جوانان را با حقیقت این دهه آشنا کرد.

برگزاری برنامه های مختلفی از قبیل محفل انس با قرآن، غبار روبی گلزار شهدا، مسابقات ورزشی و دهها برنامه دیگر از جمله مصوبات این جلسه بود.