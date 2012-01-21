شیرینی استویا 300 برابر بیشتر از قند معمولی است

علیرضا ترنگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستیابی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به فناوری تکثیر انبوه گیاه قندی استویا با استفاده از تکنیک کشت بافت تحولی چشمگیر در کاربرد گسترده این قند گیاهی به ویژه برای کاهش دیابت و همچنین افراد مبتلا به دیابت فراهم خواهد کرد.

وی اظهارداشت: دیابت یکی از شایعترین بیماری جوامع بشری بوده که حدود دو درصد از مردم جهان و بیش از شش تا 10 درصد از مردم ایران به آن مبتلا هستند و با احتساب افراد در معرض خطر دیابت در کشور این درصد قابل توجه خواهد بود.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور گفت: بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر نقش عمد‌ه‌ ای در کنترل بیماری خود دارند به طوری که تغذیه و رژیم مناسب یکی از شروط اساسی کنترل موفق بیماری است.

وی افزود: به دلیل تمایل بالای مصرف محصولات قندی در کشور تولید محصولاتی با عدم قابلیت جذب و با قابلیت جذب کمتر قند مضر امری ضروری است.

ترنگ ادامه داد: استفاده از قند حاصل از گیاه استویا که قندی با منشا طبیعی در بسیاری از کشورها مورد اقبال جدی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: ماده شیرین کننده حاصل از گیاه استویا که به " استویوزاید " معروف است، کالری زا نبوده و بدین ترتیب نمی‌ تواند موجب افزایش میزان قند در افراد دیابتی و بالا رفتن فشار خون شود.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور گفت: به دلیل نداشتن اثرات سوء مصرف قندهای مصنوعی از دیگر قابلیتهای این قند، جایگزینی شیرین کننده ‌های مصنوعی مانند آسپارتام، سدیم ساخارین و سیکلامات به کار رود با این تفاوت که بدون اینکه اثرات سوء ناشی از مصرف این شیرین کننده‌ ها و محدودیت‌ های آنها را داشته باشد.

وی افزود: تکثیر گیاه استویا با توجه به قوه نامیه بسیار ضعیف بذر آن از طریق قلمه با مشکلاتی مواجه خواهد بود بنابراین با توجه به مزایای کشت بافت، این روش تکثیر ترجیح داده می ‌شود.

ترنگ اظهارداشت: بر این اساس با هدف تامین گیاهچه مورد نیاز برای کشت انبوه گیاه استویا محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به دستیابی به پروتکل تولید انبوه و تکثیر این گیاه قندی از طریق تکنیکهای کشت بافت شدند.

وی اعلام کرد: استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni گیاهی از خانواده Astraceae بوده و دارای برگهای شیرینی است.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور گفت: به دلیل مشکلات خاص این گیاه در رابطه با تکثیر، از تکنیک کشت بافت می‌ توان سود برد که هدف اصلی این پروژه است، با اجرای این پروژه امکان تکثیر انبوه گیاه استویا و تامین گیاهچه جهت به زیر کشت بردن سطح وسیعی از کشور محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه گیاه استویا با استفاده از تکنیک کشت بافت تکثیر می شود، اظهارداشت: این گیاه قوه نامیه بسیار پائینی دارد و در جهان این گیاه را یا در مناطق مستعد با قلمه و بیشتر با استفاده از کشت بافت تکثیر می کنند.

ترنگ با عنوان اینکه مصرف قند استویا در جهان رو به افزایش است، اظهارداشت: با توجه به شرایط ایران هم از نظر کثرت بیماران دیابتی و هم از نظر افراد در معرض خطر و هم از لحاظ اقلیمی که مناطق بسیار مستعدی برای کشت و پرورش استویا وجود دارد.

وی با بیان اینکه با توسعه کشت مزرعه‌ ای و گلخانه ‌ای کاربرد این قند برای افزایش سلامت جامعه در حوزه‌ های مختلف غذایی گسترش یابد، بر لزوم صادرات محصولات با ارزش این گیاه که از قیمت بالایی نیز برخوردارند، تاکید کرد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور یادآورشد: هم ‌اکنون شرکتهای صنایع غذایی مهمی در کشور محصولات رژیمی قندی حاصل از این گیاه را درحال تولید دارند.