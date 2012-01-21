آثار پنهان از چشم گردشگران/ "سیاه گاو"؛ تنها دریاچه دوقلوی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، خداوند زیبایی های زیادی در استان کوچک ایلام خلق کرده است و در این استان و هر نقطه آن آثاری طبیعی و خدادادی یافت می شود که هر ببینده ای را سر ذوق می آورد.

"سیاه گاو" یکی از دریاچه های نادر دنیا در روستایی به همین نام در شهرستان آبدانان واقع شده است و دریاچه ای زیباست که به طور کاملا اتفاقی به شکلی خاص به دو قسمت شبیه به هم که به دوقلو تعبیر می شود، تبدیل شده است.

برای رسیدن به این دریاچه باید راه زیادی را طی کرد و از طریق جاده ایلام وارد شهرستان دره شهر و بعد وارد شهرستان آبدانان شد.

بعد از رسیدن به این شهرستان از طریق جاده اصلی آبدانان به شهرستان دهلران و در بین جاده روستاهای شوشه گل به سیاه گاو به دریاچه دوقلوی سیاه گاو می توان رسید تا این اثر طبیعی زیبا به وسعت سه هکتار را مشاهده کرد.

نام اصلی این دریاچه به دلیل سیاهی آب، سیاه آب است ولی آب این دریاچه حتی قابل شرب است البته شاید به دلیل هلالی شکل بودن (شاخ گاوی) بودن شکل دریاچه، از آن به عنوان دریاچه سیاه گاو نیز یاد کرده اند.

اطراف این دریاچه بسیار زیبا را دشتها و کوه های نسبتا مرتفع فرا گرفته است و جلوه هایی زیبا در بهار و پاییز در اطراف این دریاچه موج می زند.

گلزارهای حاشیه دریاچه و و وجود حیوانات آبی در این دریاچه بر جذابیت و زیبایی این دریاچه افزوده است.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو شامل دو دریاچه است که بر اثر به وجود آمدن یک راه باریکه به دوقلو تبدیل شده اند و اثری دیدنی برای گردشگران به وجود آورده است.

رودخانه سیاه گاو پس از عبور از میان صخره ها و دره ها و ارتفاعات کبیرکوه واقع در شهرستان آبدانان به دو دریاچه تبدیل می شود که دریاچه نخست با اختلاف سطح اندک در بالادست دریاچه دوم قرار گرفته است.

آب این دریاچه از زیر زمین تامین می شود و طبق گفته مردم این دریاچه همیشه دارای آب است هر چند در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی آب دریاچه کم شده است.

این قسمت اول دریاچه به شکل بیضی است که آب زلال در دریاچه چنان به چشم می خورد که می توان عمق آب را که شبیه آکواریم است مشاهده کرد.

در این بین، فرسایش باعث شده است روز به روز مساحت دریاچه سیاه گاو کم شود و دلیل اصلی زلالی بودن آب دریاچه قرار داشتن مواد جیوه در آب است.

همانطور که در قسمت بالا هم گفته شد این دریاچه از دو قسمت تشکیل شده که به وسیله کانالی طبیعی به عرض هشت متر و عمق چهار متر و به طول 70 متر به هم متصل شده اند.

اینجا همان کانل متصل کننده دو دریاچه است که آب از این کانال به دریاچه پایین می ریزد و این کانال کاملا طبیعی شکل گرفته و انسانها در ایجاد این کانال نقش نداشته اند.

آب زلال و پاک از دریاچه اول به دریاچه دوم می ریزد تا اثری را شکل دهد که در دنیا بی نظیر است هرچند در کشور ما این پدیده هنوز ناشناخته مانده است.

کم کم به قسمت دوم دریاچه نزدکی می شویم که تصویر آن از نمایی نزدیک تر گرفته شده است تا زیبایی، زلالی و گلزارهای حاشیه دریاچه بیش از پیش خودنمایی کنند.

قسمت دوم دریاچه از قسمت اول بزرگ تر است و دسترسی گردشگران به این قسمت بیشتر است و آب که از دریاچه اول به قسمت دوم رسیده از این قسمت نیز راه خود را به کانال ادمه می دهد و به حالت رودخانه ای کوچک به روستاهای پایین دست می رود.

هر ساله تعداد زیادی از پرندگان نیز وارد این دریاچه می شوند که جلوه های زیبای این اثر نادر را بیشتر کرده است در این بین گردشگران نیز در ایام مختلف سال به خصوص فصل بهار از این دریاچه دوقلو بازدید می کنند.

این دریاچه گرچه زیبایی های خاص خود را دارد اما صحنه های تاسف باری نیز در کنار این اثر طبیعی دیده می شود و نشان دهنده بی توجهی به این اثر جذاب است.

ریختن روغن در آب، وجود آشغال در کنار دریاچه و نبود امکانات تفریحی و گردشگری مناسب از مهمترین موارد تاسف بار این دریاچه زیبا است.

در مسیر آب هر دو دریاچه، انواع زباله یافت می شود که رفع این نقص آشکار نیازمند نگاه مسئولان و فرهنگ سازی عمومی گردشگران است.

این تصویر گویای حقیقت تلخ ریختن زباله در دریاچه و کنار گلزارهاست و البته بی توجهی مسئولان تنها به ریختن زباله در این دریاچه ختم نمی شود و کمبود امکانات و نبود جاده مناسب دسترسی، دو مشکل عمده در ناشناختگی این دریاچه است.

این دریاچه حتی یک تابلو راهنما ندارد و گردشگران دیگر مناطق کشور نمی توانند در این کوه ها دنبال دریاچه بگردند تا به آن برسند.

متاسفانه آثاری مثل دریاچه دوقلوی سیاه گاو در استان ایلام کم نیستند و به دلیل بی توجهی در غربت کوه ها پنهان مانده اند و کسی نیست از این آثار زیبا در مسیر مثبت استفاده کند.

شهرستان آبدانان در دامنه جنوبی کبیرکوه قرار دارد و به خاطر آب فراوان و وجود جنگل و مراتع دارای سرزمین مستعد کشاورزی است.