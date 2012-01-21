مشکل قطعی و افت فشار گاز شهرهای گیلان رفع شد

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار گاز رشت افزود: این حادثه موجب قطعی و افت فشار گاز 50 هزار مشترک گاز شهرستان رشت و دو هزار مشترک شهرستان شفت شد.

وی همچنین ایستگاه شماره هشت تقویت فشار گاز رشت که ظهر پنجشنبه دچار حریق شد را یکی از سه ایستگاه گاز رسانی به این شهر عنوان کرد و اظهارداشت: اکیپ های فنی مهندسی با سرعت برای ترمیم خطوط گاز آسیب دیده وارد عمل شدند.

استاندار گیلان گفت: از ساعت 10 صبح جمعه نیز مشکل قطعی و افت فشار گاز 25 هزار مشترک رشت برطرف و به سرعت مرحله دوم ترمیم و بازسازی خطوط گاز آسیب دیده آغاز شد.

وی در ادامه به کاهش دما و برودت هوای گیلان اشاره کرد و افزود: با هدف جبران افت فشار گاز استانهای آذربایجان شرقی، قزوین و مازندران در حال آماده باش قرار گرفتند تا در مواقع لزوم به یاری مردم استان بشتابند.

سعادتی گفت: در این مدت تماس های متعددی با شخص رئیس جمهوری، دفتر ریاست جمهوری، وزیر نفت و مسئولان شرکت گاز کشور برقرار شد تا با اتخاذ تدابیری درست و اصولی زمینه ای فراهم تا مردم با کمترین سختی مواجه شوند.

وی افزود: از روز گذشته 160 متخصص و امدادگر برای رفع مشکل قطعی و افت فشار گاز برخی شهرهای گیلان در تلاش هستند.

استاندار گیلان اظهارداشت: همچنین برای رفع دغدغه شهروندان مبنی بر تهیه نان، با فعال شدن اتحادیه خبازان استان و همکاری مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بیش از 35 هزار قرص نان تهیه و در اختیار شهروندان قرار گرفت تا قطعی و افت فشار گاز، خللی در ارائه این گونه خدمات به شهروندان ایجاد نکند.

وی در ادامه ضمن ابراز تاسف و تالم از کشته شدن یکی از نگهبانان ایستگاه خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار گاز رشت، با خانواده این مرحوم اظهار همدردی کرد.

خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار گاز در کیلومتر 12 جاده رشت، نزدیک اتوبان سراوان به شفت ظهر پنجشنبه به دلیل انجام تعمیرات دچار حریق شد، این آتش سوزی موجب قطعی و افت فشار گاز برخی مناطق شهرستانهای رشت و شفت شد که با همت مسئولان، تلاش کارشناسان و اکیپهای فنی مهندسی این مشکل تا حدودی رفع شده است.