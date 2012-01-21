علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این زمینه تمامی دستگاه ها باید برنامه ریزی های لازم را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات انجام دهند.

وی افزود: با برگزاری انتخابات آتی، خون تازه ای در پیکره انقلاب دمیده خواهد شد که با برنامه ریزی های مطلوب، باید باشکوه تر از گذشته برگزار شود.

مردم با حضور حداکثری توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنند

این مسئول با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای برگزاری انتخابات آتی در کشور ایران عنوان کرد: مردم باید با حضور و مشارکت حداکثری تمامی توطئه های آنان را خنثی کنند.

جهانبخشی ادامه داد: تاکنون در سطح شهرستان قدس اقدامات خوبی برای افزایش سلامت انتخابات انجام و کمیته های مربوطه انجام شده است.

دستگاه ها بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم را فراهم کنند

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: تمامی دستگاه ها باید بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند که در این زمینه هیچ یک از مدیران نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند.

وی اعلام کرد: در این زمینه با هیچ یک از مدیران تعارف نداریم و با قاطعیت و به طور جدی با مدیران متخلف برخورد خواهیم کرد.

کاندیداها از ارائه وعده های دور از ذهن بپرهیزند

این مسئول اظهار داشت: همچنین کاندیداها نباید وعده های دور از ذهن به مردم ارائه دهند تا بتوانند میزان رای بیشتری را کسب کنند، در این زمینه مردم باید فرد اصلح را انتخاب کنند.

جهانبخشی بر پایبندی به آداب و قوانین انتخاباتی از سوی کاندیداها تاکید کرد و متذکر شد: کاندیداها از تخریب یکدیگر و رقبای خود باید خودداری و فضا را برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات فراهم کنند.