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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

جوهری به مهر اعلام کرد:

مدیران شهریار هرگز در ستادهای انتخاباتی حضور نمی‌یابند

مدیران شهریار هرگز در ستادهای انتخاباتی حضور نمی‌یابند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار با قاطعیت اعلام کرده است که مدیران این شهرستان هرگز در ستادهای انتخاباتی حضور نمی یابند.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر برخی از ستادهای کاندیداهای انتخاباتی در شهرستان شهریار فعال شده اند.

وی افزود: در این زمینه به تمامی مدیران هشدار داده شده است که در هیچ یک از این ستادها حضور نیابند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند.

این مسئول عنوان کرد: ما مطمئن هستیم که مدیران هرگز در ستادهای انتخاباتی حضور نمی یابند.

جوهری از برخورد قاطع فرمانداری با مدیران خاطی و حامی کاندیداها در شهرستان شهریار خبر داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وجود تخلف انتخاباتی در سطح شهرستان شهریار اعلام کرد: تاکنون شهرستان شهریار از وجود تخلفات انتخاباتی اعم از تبلیغات زود هنگام و ... عاری و پاک بوده است.
 

کد مطلب 1514355

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