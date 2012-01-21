سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر برخی از ستادهای کاندیداهای انتخاباتی در شهرستان شهریار فعال شده اند.

وی افزود: در این زمینه به تمامی مدیران هشدار داده شده است که در هیچ یک از این ستادها حضور نیابند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند.

این مسئول عنوان کرد: ما مطمئن هستیم که مدیران هرگز در ستادهای انتخاباتی حضور نمی یابند.

جوهری از برخورد قاطع فرمانداری با مدیران خاطی و حامی کاندیداها در شهرستان شهریار خبر داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وجود تخلف انتخاباتی در سطح شهرستان شهریار اعلام کرد: تاکنون شهرستان شهریار از وجود تخلفات انتخاباتی اعم از تبلیغات زود هنگام و ... عاری و پاک بوده است.

