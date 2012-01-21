ریل گذاری متروی شهریار روی زمین نیازهای شهروندان را برطرف نمی کند

حسین سرچه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت احداث مترو در شهرستان شهریار اظهار داشت: احداث متروی شهرستان شهریار از مصوبات سفر رئیس جمهور است که تاکنون مطالعات مورد نیاز آن انجام شده و مقرر شده است که از سوی شهرداری شهریار اجرا شود.

وی با اشاره به تصویب اجرای این طرح در شورای ترافیک استان تهران افزود: طرح مذکور به شورای عالی ترافیک کشور ارسال شده است که باید تاکنون تصویب و اعتبارات لازم اختصاص می یافت.

بروز مشکلات بین متروی تهران و شرکت مادر تخصصی برای اجرای پروژه متروی شهریار

این مسئول عنوان کرد: اما در این زمینه مسائل و مشکلاتی بین متروی شهر تهران و شرکت مادر تخصصی به وجود آمد که مانع از تصویب و اجرای طرح شد.

سرچه پیما ادامه داد: در واقع طراحی شرکت مادر تخصصی برای پروژه مترو، برای شهرهای اقماری تهران بود که تمامی ریل گذاریهای آنان بر روی زمین انجام می شد.

فکری اساسی برای متروی شهری شهریار اندیشیده شود

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهریار یادآور شد: اما این اقدام در شهرستان شهریار پاسخگوی نیاز شهروندان و حمل و نقل نیست و باید فکر دیگری اندیشیده شود.

وی اعلام کرد: در این زمینه تمامی اقدامات متوقف شده است تا زمانی که جلسات برگزار و توافقات لازم برای انجام ریل گذاری زیر زمین در این شهرستان انجام شود.

این مسئول گفت: در ریل گذاری زیر زمین قطار می تواند با سرعت بیشتری مسافران را جابه جا کند و این مهم مشکل بسیاری از شهروندان را حل کند.