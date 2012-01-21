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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

علیزاده :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان 32 هزار عضو دارد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان 32 هزار عضو دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: این کانون دارای 31 مرکز فرهنگی و هنری ثابت، چهار مرکز پستی و یک مرکز سیار روستایی است و در مجموع بیش از 32 هزار عضو ثابت دارد.

نقی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراکز این کانون پذیرایی کودک و نوجوان شش تا 16 سال هستند، افزود:  کودکان و نوجوانان می توانند از امکانات، تجهیزات و برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی علمی و دینی این مراکز بهره مند شوند.

وی همچنین با بیان اینکه این کانون صد درصد دولتی و از شمول اصل 44 قانون اساسی خارج شده است، اظهارداشت: برای مدیریت مراکز، بخشی از هزینه ها از محل کلاس های هنری، فرهنگی و ادبی در اوقات فراغت به ویژه در فصل تابستان تامین می شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: افرادی که به مراکز فرهنگی کانون مراجعه می کنند برای عضویت مبلغی بین دو تا پنج هزار تومان براساس شهرستان در سال پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: شهرستانهای استان به سه گروه از قبیل برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم می شوند، در مناطق محروم دو هزار تومان از اعضا دریافت می شود، افرادی که عضو فعال مراکزهستند از تخفیف ویژه برخوردار می شوند.

کد مطلب 1514361

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