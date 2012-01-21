هتل امام زاده هاشم (ع) گیلان سالها نیمه کاره مانده است

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تکمیل ساخت این هتل از مطالبات مردم است، افزود: این هتل بصورت مناقصه و مزایده به شرکتهای بخش خصوصی واگذار شد تا در زمان کوتاهی ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه گیلان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، اظهارداشت: این امر تقویت ارزشهای دینی و آشنایی بیشتر مردم با امامزادگان و بقاع متبرکه را به دنبال دارد.

مدیرکل اوقاف گیلان با اعلام اینکه فعالیتها باید برنامه ای نه سیلقه باشد، گفت: متاسفانه درآمدهای موقوفات استان واقعی نیست با اینکه موقوفات می تواند بستر اقتصادی ارزشمندی محسوب شود.

وی با عنوان اینکه وقف پشتوانه ای برای ترویج و گسترش فرهنگ ناب محمدی (ص) است، افزود: این سنت حسنه بهترین راه برای جاودانگی انسان و ذخیره ای است که برای آخرت انسان باقی می ماند.

عادلی در ادامه با تاکید بر اینکه سنت حسنه وقف باید در جامعه اسلامی حفظ شود، یادآورشد: مومنان متمکن با بخشیدن مال خود در راه خدا در حقیقت باقیات الصالحات ارزنده ای را برای خود بر جای گذاشته اند.

هتل امام زاده هاشم (ع) در 35 کیلومتری جاده رشت - قزوین قرار دارد.