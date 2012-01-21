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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

مسعودی در گفتگو با مهر:

دین محوری و ارزش گرائی اسلامی دو اصل مهم در رعایت اخلاق انتخاباتی است

دین محوری و ارزش گرائی اسلامی دو اصل مهم در رعایت اخلاق انتخاباتی است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز، دین محوری و ارزش گرائی اسلامی را دو اصل مهم و لازمه رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی همه افراد ذیربط امر انتخابات دانست.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: در امر انتخابات همه افراد ذیربط ملزم به رعایت اخلاق انتخابات و در واقع رعایت قانون و پایبندی به ارزش های اسلامی هستند.

وی دین محوری و ارزش گرایی اسلامی را مهمترین اصل در رعایت اخلاق انتخاباتی دانست و گفت: کرامت انسانی و عزت نفس، قانون محوری و قانون گرایی، وفای به عهد و امانتداری باید در رفتار و کردار مسئولان اجرائی امر انتخابات مشهود باشد تا اعتماد لازم در جامعه و در اذهان عمومی به وجود آید.

وی تصریح کرد: داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر رعایت اصول فوق باید، پاسخ گو و نقد پذیر بوده و خود را  متعلق به مردم بدانند و مسئولیت پذیری در قبال مشکلات و مسائل روز جامعه را همواره در راس عملکرد خود قرار دهند.

مسعودی گفت: صداقت و راستی در گفتارو کردار داوطلبان و کاندیدای نمایندگی مجلس، موجب وفاق و اعتماد اجتماعی، حق محوری و انصاف، مشارکت حد اکثری و در نتیجه همبستگی، استقلال و اقتدار ملی خواهد شد.

وی در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخابات از سوی مردم و رای دهنده ها گفت: سهم عمده ای از ایجاد شور و نشاط انتخابات و جلوه شکوه آن بر عهده مردم عزیز و در واقع رای دهنده ها است.

وی افزود: تلاش برای انتخابی هوشمند و همراه با بصیرت، رعایت انصاف در جانبداری از یک کاندیدا و عدم تلاش برای تخریب کاندیدای دیگر و حضور حداکثری در صحنه با نیت اعلام همبستگی و پایبندی به ارزشهای نظام، از جمله اصولی است که مردم و رای دهنده هابه عنوان انتخاب کننده نهائی باید رعایت کنند.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی البرز گفت: انتخابات عرصه رقابت است و رقابت با مخالفت تفاوت عمده ای دارد، بنابراین در صحنه رقابت همه ملزم به رعایت ادب و اخلاق هستند.
 

کد مطلب 1514365

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