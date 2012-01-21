  1. بین الملل
  2. سایر
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

اروپا

به دنبال سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هلند، "دریس فان آخت" نخست وزیر اسبق هلند نامه سرگشاده ای به روزنتال، وزیر خارجه این کشور نوشت: "وقتی اخبار سفر نتانیاهو به هلند به ما رسید، باعث بیم و هراس در صفوف کسانی شد که برای عدالت بین المللی مبارزه می کنند.

آسیا

- چین خواستار حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران است/ این کشور همچنین از ایران خواست تا به گفتگوها با گروه 1+5 باز گردد.

ایران

- محمودرضا سجادی سفیر ایران در روسیه نسبت به هرگونه اقدام نظامی از سوی غرب و فشار بر ایران هشدار داد.

- شش کشور گفتگو کننده با ایران روز جمعه تمایل خود را برای آغاز گفتگوها با تهران اعلام کردند.

سازمان ملل متحد

- سازمان ملل اعلام کرد: هنوز 120 هزار نفر در سودان در معرض خطر جنگ قومی هستند.

آمریکا

- قانونگذاران آمریکایی درصدد تشدید تحریم ها علیه ایران هستند.

- آمریکا: ایران باید خلوص نیت خود را نسبت به گفتگوها با غرب نشان دهد.

کد مطلب 1514369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها