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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۲۶

شایانفر در گفتگو با مهر:

بروز 85 پس لرزه در نیشابور/ امدادرسانی ادامه دارد

بروز 85 پس لرزه در نیشابور/ امدادرسانی ادامه دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: به دنبال زلزله 5.5 ریشتری عصر پنجشنبه در بخشهای از خراسان رضوی تاکنون 85 مورد پس لرزه اتفاق افتاده است.

حجت علی شایان فر دقایقی پیش بعد اینکه از مناطق زلزله زده منطقه خرونیشابور بازید کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا ساعت 14 امروز جمعه 85 مورد پس لرزه اتفاق افتاده است که شدت یکی از پس لرزه 3.5 درجه در مقیاس ریشتر بوده است.

وی که به همراه استاندارخراسان رضوی از مناطق آسیب دیده روستای خرو بازدید می کرد، افزود: به دستور استاندار خراسان رضوی کمیته ای در خصوص میزان آسیب های وارده تشکیل شده است که این کمیته موظف است در مدت یک ماه گزارش خود را مبنی بر بهسازی روستاهای یاد شده ارائه کند.

وی گفت: با بررسی به عمل آمده از تمام زلزله تاکنون تلفات جانی نداشتیم.

گفتنی است، در ساعت 16 و 5 دقیقه دیروز پنجشنبه زلزله ای به قدرت 5.5 ریشتر در شهرهای مشهد و نیشابور، سبزوار، کاشمر، چناران، و قوچان روز داد که کانون آن در 100 کیلومتری جنوب غرب مشهد در خرو و باغشن نیشابور بود.

کد مطلب 1514371

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