تربیت یزد گل گهر سیرجان را گلباران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب در این بازی جذاب و دیدنی تفکرات مربی جدید تربیت یزد نتیجه داد و حاصل آن دو گل بود که البته گل گهر هم در حملات چند موقعیت خطرناک را از دست داد.

سید علی حسینی که چهره برتر تیم تربیت و این دیدار بود با بازی خوب خود پشت محوطه 18 قدم توپ حریف را گرفت و با ضربه ای دروازه تیم گل گهر را هدف قرار داد که دفع ناقص دروازه بان و برگشت توپ باعث شد سجاد احمدی اولین گل این دیدار را در دقیقه 71 با یک بغل پای زیبا در درون دروازه خالی گل گهر قرار دهد.

با این گل بازیکنان تیم گل گهر تلاش کردند بازی را به تساوی بکشانند و چند موقعیت خوب را به دست آوردند که هیچ کدام حاصلی را برای آنها نداشت.

در دقیقه 95 مسلم محمدنژاد با یک فرار زیبا توپ را از شاگردان محمدی گرفت و با فرار از تله آفساید توپ را درون دروازه حریف جای داد تا سفید پوشان تربیت با نتیجه دو بر صفر پیروز میدان باشند.

موسی الرضا ارغوانی داور مشهدی این دیدار بود و جواد شیروانی و یعقوب سخنور وی را در انجام قضاوت این دیدار همراهی کردند.