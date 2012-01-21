فهرج منطقه نمونه گردشگری یزد/ روستاها؛ ظرفیت مغفول مانده صنعت توریسم

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه فهرج به دلیل برخورداری از جاذبه‌ های طبیعی نظیر تپه ‌های ماسه ‌ای، جاذبه های تاریخی نظیر مسجد جامع کهن فهرج، بافت تاریخی و مرمت شده روستای فهرج و ... همواره میزبان گردشگران بسیاری از سراسر کشور است.

این روستا برای رونق هرچه بیشتر و تبدیل شدن به قطب گردشگری و جذب توریست های داخلی و خارجی نیازمند توسعه،‌ ایجاد زیرساخت و در یک کلام سرمایه گذاری است.

ایجاد فضای گردشگری در این منطقه به طور قطع می تواند صنعت توریسم را در این منطقه توسعه دهد و فهرج را غربت خارج کند.



روستای فهرج در قالب طرح فرصت سرمایه گذاری به بخش خصوصی معرفی شده و این طرح در مساحتی حدود یک هکتار با مجموعه امکانات تفریحی، اقامتی و رفاهی همچنین طرح های حمایتی قابل واگذاری به بخش خصوصی است مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد

میراث فرهنگی استان یزد در همین راستا اقدام به معرفی منطقه نمونه گردشگری فهرج در قالب فرصت سرمایه گذاری به بخش خصوصی کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد در این زمینه اظهار داشت: این طرح مجموعه‌ ای گردشگری با مساحت یک هکتار واقع در محدوده روستای فهرج است و از سطح عملکرد ملی برخوردار است.

بهرام رضایی با بیان اینکه زیربنای این طرح هشت هزار و 800 متر مربع است افزود: از جمله کاربری ‌ها و فعالیت ‌های عمده این منطقه می ‌توان به ایجاد مجموعه آموزشی و انجام ورزش ‌ها و تفریحات هوایی، مجموعه اقامتی سنتی با ظرفیت 50 تخت و 15 اتاق، راه ‌اندازی 30 سکوی چادر، رستوران و چایخانه سنتی و محل رصد ستارگان است.

وی یادآور شد: حمایت ‌ها و مشوق ‌های این طرح شامل صدور موافقت‌ نامه تاسیس منطقه نمونه توسط میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری، تامین وام تا سقف 80 درصد از هزینه کل پروژه، معافیت از عوارض تغییر کاربری، امکان واگذاری اراضی برای اجرای طرح از سوی سرمایه ‌گذار به سایر اشخاص، امکان استفاده از منابع مالی خارجی و حساب ذخیره ارزی، معافیت از پرداخت 50 درصد مالیات، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و امکان اخذ تخفیف تعرفه گمرکی می ‌شود.

فهرج تنها نمونه ای از ده ها روستای هدف گردشگری و دارای ظرفیت توسعه صنعت توریستم است.

استان یزد با برخورداری از روستاهای هدف گردشگری مصوب در کمیته راهبردی کشور و کارگروه گردشگری استانی، ظرفیتی مناسب برای توسعه گردشگری روستایی است.

روستاها مهمترین جاذبه های گردشگری هر منطقه/ بوم گردی روستایی مدنظر قرار گیرد

روستاهای یزد به دلایل گوناگون از جمله نظام اجتماعی، بافت معماری سنتی و طبیعت جذاب جزو مهمترین جاذبه‌ های گردشگری محسوب می‌ شوند.

به طور قطع با برنامه ‌ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه ‌گذاری مناسب بخش خصوصی توسط مسئولان، زمینه توسعه اکوتوریسم روستایی به لحاظ داشتن شرایط و موقعیت طبیعی و تاریخی روستاها، مناطق ییلاقی با چشم‌ انداز زیبا، باغات سرسبز، ویژگی‌ های زیست‌ محیطی، ارتفاعات، توپوگرافی زیبا و توجه به مناظر طبیعی و نقاط دیدنی روستا، فراهم می ‌شود.

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان یزد در این زمینه نیز اظهار داشت: یکی از گام ‌های اساسی در راستای ارتقای توسعه هر منطقه استفاده بهینه از تمامی امکانات و منابع آن با مدیریت علمی و به کار بردن پژوهش‌ های محققان در زمینه‌ های اکوتوریسم یا بوم ‌گردی روستایی است.

بهرام رضایی ادامه داد: اکوسیستم روستاها بستر مناسبی برای سودآوری در بخش اکوتوریسم است و حمایت از توریسم روستایی موجب حفظ و تداوم فرهنگ ‌های محلی و بومی می ‌شود.

وی افزود: سرمایه ‌گذاری در روستاهای هدف گردشگری، اشتغال ‌زایی و افزایش درآمد روستاییان را به دنبال دارد و در کاهش مهاجرت جوانان به شهرها موثر است.

رضایی افزود: روستاهای هدف گردشگری استان یزد از جغرافیای فرهنگی و غنی برخوردار هستند که با توسعه گردشگری روستایی می ‌توان گردشگران را با انواع غذاهای سنتی، آداب و رسوم، صنایع ‌دستی و فعالیت‌ های کشاورزی متنوع و دیگر جلوه‌ های فرهنگ بومی آشنا کرد.

اسلامیه، ده ‌بالا، طزرجان، بنادکوک، مهرآباد، حسن ‌آباد، بفروئیه، سریزد، بندرآباد، اصفهک، فهرج و حجت‌ آباد وزیر از جمله روستاهای هدف گردشگری مصوب شده در کمیته راهبردی کشور هستند.

شهرسب، هارونی، هک، اسفندآباد، قطرم، خوانسار، چاهک، پیرحاجات، ازمیغان، کرخنگان، رکن‌آباد و منشاد نیز از جمله روستاهای هدف گردشگری مصوب شده در کارگروه گردشگری استانی هستند.

هر یک از این روستا به طور قطع ظرفیتی برای توسعه صنعت توریسم، اشتغال زایی و آیینه ای از فرهنگ و آداب و رسوم مردم در دوره های مختلف است که باید به شکوفایی برسد.