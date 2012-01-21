به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هلند، "دریس فان آخت"، نخست وزیر اسبق هلند نامه سرگشاده ای به روزنتال، وزیر خارجه این کشور نوشت که در آن آمده است: "وقتی اخبار سفر نتانیاهو به هلند به ما رسید، باعث بیم و هراس در صفوف کسانی شد که برای عدالت بین المللی مبارزه می کنند. هنگامی‌ که برنامه سفر نتانیاهو برای ماه نوامبر سال گذشته اعلام شد، بسیاری معتقد بودند که وی باید به عنوان یک عنصر نامطلوب اعلام شود و از ورود وی به هلند جلوگیری شود.



وی در نامه خود آورده است: نتانیاهو در برابر تخلفات بی شمار در زمینه عدالت بین المللی مسئول است: تخلف از منشور ملل متحد، تخلف از قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موارد است. اسرائیل همچنین مجموعه ای از معاهدات بین المللی را که امضاء نموده، نقض کرده است. کنوانسیون ژنو ناظر بر حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ تنها یک نمونه است، اما نمونه های بسیار دیگری نظیر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون ضد شکنجه وجود دارند.



در بخش دیگری از این نامه آمده است: بسیاری می گویند نباید به وی اجازه ورود به این کشور را داد و نباید به هیچ عنوان فرش قرمز برای او پهن کرد. پیشنهاد دستگیری نتانیاهو در خاک هلند نیز طرح شده است، اگرچه مصونیت دیپلماتیک وی اجازه این کار را نمی دهد. ما رهیافت دیگری را انتخاب می‌کنیم. ما از دولت و مجلس می خواهیم که از این سفر استفاده کرده و درخصوص مسئولیت های وی صحبت کنند. باید از نخست وزیر اسرائیل این سوالات پرسیده شود: چگونه می توانی‌ خواهان از سرگیری مذاکرات با فلسطینیان برای راه حل دو دولت شوی، در حالی‌ که خود با سرعت بیشتر به ساخت شهرکها‌ در مناطق اشغالی ادامه می دهی‌؟ نتانیاهو دارد در مورد تقسیم کیکی مذاکره می کند که قسمت اعظم آن را دارد می بلعد.

نخست وزیر اسبق هلند در بخش دیگری از نامه خود آورده است: پرسشهای مشابه و فوری دیگری از نتانیاهو وجود دارد. اتحادیه اروپا شامل هلند بار‌ها خواهان پایان دادن به محاصره نوار غزه شده است. نخست وزیر اسرائیل بار‌ها به این درخواست ها بی‌ توجهی‌ کرده است. این رفتار متکبرانه اسرائیل در رد درخواست ها چگونه با اشتیاق آن و شما آقای روزنتال برای تقویت روابط اقتصادی با اروپا قابل جمع است؟ روابط هلند و اسرائیل به طور وحشتناکی عمیق تر شده و توسعه می یابد و تردیدی نیست که این سفر نیز در ادامه همین مسیر است، اما هیچ بحث و اعتراضی درخصوص سابقه حقوق بشری اسرائیل و رفتار آن در فرایند صلح صورت نمی گیرد.



وی در ادامه خطاب به وزیر خارجه آورده است: آقای روزنتال! اجازه دهید پیشنهاداتی را ارائه کنم. شما بخشی از حکومت کشوری هستید که تنها به عنوان مکان تولد محسوب نمی شود، بلکه حافظ و مرکز عدالت بین المللی نیز هست. به نتانیاهو پیشنهاد کنید که بیشتر در هلند بماند. این فرصت به وی داده خواهد شد تا سری هم به دیوان بین المللی دادگستری بزند و توضیح دهد که چرا رای دیوان درخصوص دیوار حائل را نقض نمود.



در بخش دیگری از این نامه آمده است: نتانیاهو می تواند سپس به دیوان بین المللی کیفری برود. وی آنجا می تواند توضیح دهد که چرا اسرائیل برخلاف تمامی کشور‌های اتحادیه اروپایی و بسیاری دیگر از کشور‌های جهان، صلاحیت این دیوان را به رسمیت نمی شناسد. و شاید بتواند توضیح دهد که چرا تعداد بسیاری از اسرائیلی هایی که می توان با اطمینان گفت مرتکب جرایم جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی شده اند، پشت میله های زندان نیستند. سازمان های حقوق بشری اسرائیلی، مجموعه ای از پرونده‌ها را در این زمینه ایجاد کرده اند.



دریس فان آخت، نخست وزیر اسبق هلند و رئیس کمیته دفاع از حقوق فلسطینیان و نویسنده کتاب "گریه برای عدالت" در پایان این نام آورده است: اگر نتانیاهو دعوت شما برای اقامت بیشتر را پذیرفت، می تواند ترغیب شود که در جمع افراد ذی صلاح در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز حاضر شود. نتانیاهو باید توضیح دهد که چرا اسرائیل، که دهه‌های طولانی است تعداد زیادی سلاح هسته ای در اختیار دارد، درخصوص معاهده عدم اشاعه (NPT) اقدامی انجام نمی دهد".