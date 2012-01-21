آبادان شهر سبز می شود/ کاشت دوهزار اصله نهال در این شهر

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلامت و بهداشت عمومی جامعه مسئله ساده ای نیست که بتوانیم به راحتی از کنار آن بگذریم زیرا لحظه لحظه زندگی افراد جامعه نیازمند توجه به این امر است.

وی تصریح کرد: افزایش فضای سبز شهری در راستای کاهش آلودگی هوا یکی از دغدغه های شهرداری آبادان است که به همین منظور فعالیتهایی را در طول سال برنامه ریزی و اجرا کرده است.



شهردار آبادان افزود: برای نمونه مکانی در پشت پارک معلم سالها محل عبور لوله های نفت بوده و حدود یکصد سال ضمن اینکه مکان ممنوعه بوده، چهره کالبدی شهر را نیز مخدوش کرده بود.



شیرازی ادامه داد: در نزدیکی این لوله ها آثار فقر و محرومیت به چشم می خورد اما با همیاری شورای شهر و همراهی مدیران پالایشگاه آبادان این نقاط ممنوعه در اختیار شهرداری قرار گرفت تا چهره آن به طور کلی عوض شود.



وی اضافه کرد: این محل به عنوان یک نقطه کور، محلی مملو از نخاله و زباله بود و بهسازی آن به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود که امروز با تبدیل آن به فضای سبز این مشکل شهری در حال برطرف شدن است.



شیرازی تصریح کرد: یکی دیگر از این مکانهای ممنوعه، ورودی شهر آبادان بود که چهره نازیبایی از لوله های نفت داشت که آن هم در حال تبدیل شدن به پارکی با عنوان گلستان به نیت گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم (ع) است که تا عید نوروز آماده بهره برداری شود.



شهردار گفت: در هر دوی این مکانها بدون اینکه لوله های نفت جابجا شود اجازه عملیات زه کشی و خاکریزی داده شد و در این محل به مناسبت هوای پاک به دست مسئولان شهر نهال کاشته می شود و این موضوع به صورت همزمان در بسیاری از پارکهای دیگر شهر نیز انجام و 20 هزار نهال کاشته خواهد شد.



وی افزود: علاوه بر این پارکها، پارک بوستان در مسیر بریم به طرف فلکه فرودگاه را هم تا تا قبل از عید به شهروندان هدیه خواهیم داد و همچنین چند پارک دیگر مثل پارک بانوان، پارک راهیان نور و پارک خلیج فارس در حاشیه اروندرود را نیز در دست اقدام داریم که در سال 91 به بهره برداری می رسند.