فولاد بدون بازیکن محروم به دیدار استقلال می رود

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدار فولاد با استقلال در حالی برگزار می شود که خوشبختانه بازیکن محروم یا سه اخطاره ای در فهرست فولاد وجود ندارد و می توانیم با تمام قوا به مصاف استقلال تهران برویم.

وی افزود: این در حالی است که چند بازیکن فولاد خوزستان دچار آسیب دیدگی هستند و در روزهای آینده تکلیف آنها برای حضور یا عدم حضور در این بازی مشخص می شود.



ابن قاسم عنوان کرد: سه ملی پوش جوان فولاد نیز همراه با تیم ملی جوانان کشورمان در روسیه به سر می برند و در این بازی حضور نخواهند داشت.



دیدار تیمهای فولاد خوزستان و استقلال تهران ساعت 18روز چهارشنبه پنجم بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.



با این وجود استقلال تهران یک بازیکن محروم برای دیدار با فولاد دارد. مهدی امیرآبادی مدافع این تیم در دیدار با فجر سپاسی شیراز کارت زرد گرفت و سه اخطاره شد و بر این اساس در دیدار با فولاد خوزستان حضور نخواهد داشت.



