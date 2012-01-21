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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آخرین وضعیت برف و کولاک در کشور/ اعزام تیمهای امدادی

آخرین وضعیت برف و کولاک در کشور/ اعزام تیمهای امدادی

رئیس سازمان امداد و نجات کشور با اعلام آخرین وضعیت امدادرسانی در برف و کولاک کشور از آماده باش تمامی تیمهای امدادی کوهستان و جاده خبر داد و افزود: تا این لحظه بیش از یکهزار شهروند نجات یافته اند.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه 57 حادثه در کشور رخداده که در جریان این حوادث 734 نفر حادثه دیدند که از مجموع کل حوادث 42 مورد حوادث جاده ای، 5 مورد حوادث شهری، 4 مورد حوادث کوهستانی و یک مورد نیز آتش سوزی بوده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: 155 خانوار شامل 749 نفر در معرض حوادث 24 ساعت گذشته قرار داشتند که از این تعداد 55 نفر مصدوم شدند و 734 نفر نیز با تلاش امدادگران هلال احمر نجات یافتند.
 
وی افزود: همچنین 14 نفر از 55 مصدوم یاد شده توسط امدادگران هلال احمر درمان سرپایی شده و 31 نفر به درمانگاهها و بیمارستانها انتقال یافتند. در مشهد مقدس هم دوهزار نفر در کاروان راهیان نور امداد سرپایی شدند.
 
مظفر با بیان اینکه پلیس راه محور زنجان - قزوین را صبح امروز مسدود کرده است، گفت: هم اکنون امدادگران هلال احمر در گردنه حیران اردبیل، جاده امامزاده هاشم، جاده همدان برای نجات در راه ماندگان حاضر شدند که تنها در محور اردبیل 50 نفر، قزوین 20 نفر، زنجان 100 نفر و همدان 450 نفر امدادرسانی شدند که همچنان آمارها رو به افزایش است.
کد مطلب 1514382

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