فولاد به دنبال چهارمین پیروزی برابر استقلال در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد خوزستان و استقلال تهران در بیست و دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر یازدهم، عصر روز چهارشنبه پنجم بهمن در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می روند تا بیستمین رویارویی خود در تاریخ مسابقات لیگ برتر را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون در 19 مسابقه در این چارچوب به مصاف هم رفته اند که حاصل آن پنج برد برای فولاد خوزستان، هفت برد برای استقلال تهران و هفت تساوی بوده است.



در مجموع این دیدارها، فولادیها 19 بار موفق به گشودن دروازه استقلال شده اند و در مقابل 24 مرتبه هم دروازه خود را باز شده دیده اند.آخرین بار، این دو تیم در دیدار رفت فصل جاری در اهواز به مصاف هم رفتند که حاصل آن، برتری چهار بر یک میهمان بود.



آمار نشان می دهد از مجموع 9 مسابقه ای که این دو تیم در تهران برگزار کرده اند فولادی ها سه بار میزبان خود را شکست داده، دو بار با آنها به تساوی رسیده اند و در چهار بازی هم تن به شکست داده اند. در 10 مسابقه برگزار شده در اهواز نیز فولادی ها دو بار موفق به شکست استقلال شده اند، سه بار در برابر این تیم شکست خورده اند و در پنج دیدار نیز به تساوی رسیده اند.



در دوره هفتم لیگ برتر، به دلیل حضور فولاد خوزستان در مسابقات لیگ آزادگان، این دو تیم در چارچوب رقابتهای لیگ برتر با هم دیدار نکردند و آمار ارائه شده مربوط به 9 دوره ای است که هر دو تیم در لیگ برتر حضور داشته اند.



نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:



لیگ برتر یازدهم

بازی رفت: فولاد خوزستان یک - استقلال تهران 4



لیگ برتر دهم

بازی رفت: استقلال تهران یک – فولاد خوزستان 2

بازی برگشت: فولاد خوزستان 4 - استقلال تهران یک



لیگ برتر نهم

بازی رفت: استقلال تهران یک – فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – استقلال تهران یک



لیگ برتر هشتم

بازی رفت: استقلال تهران صفر – فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر – استقلال تهران صفر



لیگ برتر هفتم

فولاد خوزستان در این فصل در لیگ دسته اول فوتبال کشور به میدان می رفت.



لیگ برتر ششم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – استقلال تهران صفر

بازی برگشت: استقلال تهران 3 – فولاد خوزستان 2



لیگ برتر پنجم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – استقلال تهران صفر

بازی برگشت: استقلال تهران 4 – فولاد خوزستان یک



لیگ برتر چهارم

بازی رفت: استقلال تهران یک – فولاد خوزستان 2

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – استقلال تهران صفر



لیگ برتر سوم

بازی رفت: استقلال تهران 3 – فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – استقلال تهران یک



لیگ برتر دوم

بازی رفت: استقلال تهران صفر – فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – استقلال تهران 2



لیگ برتر اول

بازی رفت: فولاد خوزستان یک – استقلال تهران 2

بازی برگشت: استقلال تهران صفر – فولاد خوزستان صفر