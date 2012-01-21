محسن فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخباری مبنی بر دو برابر شدن هزینه اجاره سالن‌های دوگانه مرکز آفرینش‌‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای نمایشگاه‌های مختلف از جمله رویدادهای فرهنگی گفت: این صحبت‌ها به هیچ‌وجه صحت ندارد. مگر می‌شود هزینه اجاره یک محیط فرهنگی را یک‌ساله 100 درصد افزایش داد؟!

وی افزود: ما در سال گذشته یک رشد 10 تا 15 درصدی را در نظر گرفتیم که تازه این هم باید به تایید هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برسد. بعضی از فضاهای کانون هم هیچگونه افزایش قیمتی بابت اجاره نداشته است.

مشاور مدیرعامل این کانون در عین حال از ارائه تخفیف به نمایشگاه‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: ما برای کسانی که کار فرهنگی انجام می‌دهند و یا در بخش دولتی در این زمینه فعال هستند، حتی هزینه‌های کمتری بابت اجاره سالن‌ها دریافت می‌کنیم.

فضلی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که در زمان تسویه حساب با غرفه‌داران نمایشگاه کتاب دانش‌آموزی در مهر ماه امسال رخ داد، تاکید کرد: دوستانی که این نمایشگاه را برگزار کردند و برای ناشران غرفه گرفتند، آن زمان تنها 50 درصد قرارداد را پرداخت کردند و مابقی مبلغ را تسویه نکرده‌اند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران اضافه کرد: در حالی که تنها یک ساعت درِ نمایشگاه به روی غرفه‌‌داران بسته شده بود و از خروج آنها جلوگیری شد - که البته بلافاصله هم این مسئله برطرف شد - آنها از این فضا سوء استفاده کردند و علیه کانون شروع به جوسازی کردند. این اوج بی‌انصافی بود.

وی ادامه داد: نمی‌شود نهاد یا ارگانی، فضایی را برای یک نمایشگاه چندروزه اجاره کرده باشد و بعد بدون اینکه حسابش را تسویه کند، بخواهد آنجا را ترک کند و اگر هم از او بخواهی حسابش را صاف کند، شروع به جار و جنجال کند.

فضلی همچنین با اشاره به دریافت یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 40 میلیون تومان از مسئولان نمایشگاه کتاب دانش آموزی در آن زمان برای فک پلمپ نمایشگاه و خروج ناشران از آن، گفت: متاسفانه این چک بعد از گذشت بیش از سه ماه، هنوز نقد نشده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران ادامه داد: در واقع مجموعه ناشران کودک و نوجوان تنها با 10 میلون تومان کل فضای نمایشگاهی را به مدت یک هفته در اختیار داشتند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا قصد پیگیری این موضوع را از طرق قانونی دارید؟» گفت: ما فعلاً در حال مذاکره با دوستان هستیم و با توجه به اینکه کانون خود نیز در زمینه انتشار و عرضه کتاب در حوزه کودک فعالیت می‌کند، نمی‌خواهیم یقه‌گیری کنیم البته حتماً این مبلغ را پس خواهیم گرفت چون به هر حال باید در پایان سال به سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات، از این بابت حساب پس بدهیم.