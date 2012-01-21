مدارس ابتدایی استان کرمانشاه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در اطلاعیه ای مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستان کرمانشاه و 11 شهرستان دیگر استان را به علت برودت هوا، لغزندگی معابر و یخبندان تعطیل اعلام کرد.

در این اطلاعیه، مدارس ابتدایی شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور، سنقروکلیایی، صحنه، هرسین، اسلام آبادغرب، دالاهو، پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر تعطیل اعلام شده است.

با این وجود، مدارس شهرستانهای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در مناطق گرمیسر استان واقع شده اند، تعطیل نخواهند بود.

براساس این گزارش، در بارش برف چند روز اخیر در استان کرمانشاه، هم اکنون سطح زمین در اکثر مناطق استان کرمانشاه به علت یخبندان شدید، عبور و مرور شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

