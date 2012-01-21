  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۰

به علت یخبندان/

مدارس ابتدایی استان کرمانشاه تعطیل شد

مدارس ابتدایی استان کرمانشاه تعطیل شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدارس 11 شهرستان استان کرمانشاه به علت یخبندان در نوبت صبح تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در اطلاعیه ای مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستان کرمانشاه و 11 شهرستان دیگر استان را به علت برودت هوا، لغزندگی معابر و یخبندان تعطیل اعلام کرد.

در این اطلاعیه، مدارس ابتدایی شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور، سنقروکلیایی، صحنه، هرسین، اسلام آبادغرب، دالاهو، پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر تعطیل اعلام شده است.

 با این وجود، مدارس شهرستانهای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در مناطق گرمیسر استان واقع شده اند، تعطیل نخواهند بود.

براساس این گزارش، در بارش برف چند روز اخیر در استان کرمانشاه، هم اکنون سطح زمین در اکثر مناطق استان کرمانشاه به علت یخبندان شدید، عبور و مرور شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
 

کد مطلب 1514386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها