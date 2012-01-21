10 هزار و 760 رقبه در گلستان احیاء شد

حجت الاسلام سیدمحمد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال برای انجام عملیاتهای عمرانی، تعمیر ومرمت بقاع مبلغ 900 میلیون ریال هزینه شد و در جهت بازسازی واحداث بقاع متبرکه نیز امسال دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شد.

وی گفت: در حمایت از بقاع متبرکه یک میلیارد و 240 میلیون ریال اعتبارات دولتی هزینه شد و برای 7 امامزاده نیز 12 کیلومتر احداث جاده صورت گرفت که مبلغ 300 میلیون ریال هزینه آن بوده است.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه گلستان ادامه داد: 4 مورد ساخت ضریح با هزینه 450 میلیون ریال برای امامزادگان استان انجام شده است و در حمایت از مساجد نیز 281 میلیون ریال هزینه شده است.

حجت الاسام سیدنژاد افزود: 15وقف جدید در گلستان ثبت شده است و طی امسال 492 محفل قرآنی با هزینه 80 میلیون ریال هزینه انجام شده است.

وی بیان داشت: در 30 بقعه استان جلسات روخوانی، روانخوانی، حفظ، صوت و قرائت با هزینه 30 میلیون ریال اجرا شده است.

سیدنژاد در ادامه از اجرای 800 برنامه به مناسبتهای مختلف با هزینه 200 میلیون ریال در استان خبر داد و تصریح کرد: سه هزار جلد کتاب با هزینه 60 میلیون ریال برای بقاع متبرکه صورت گرفته است.

وی از اعزام مبلغ به تعداد 82 نفر با هزینه 53 میلیون ریال خبر داد و گفت: در سه بقعه استان عرضه محصولات فرهنگی با 30 تا 50 درصد تخفیف وبا هزینه 60 میلیون ریال انجام می شود.

مدیرکل اوقاف گلستان گفت: تاکنون هزار خادم مساجد و بقاع متبرکه در گلستان بیمه هستند.