اتحادیه های صنفی متولی آژانسهای تاکسی تلفنی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاه غیبی در جلسه حل مشکلات اصناف که با حضور فرماندار سنندج برگزار شد، اظهار داشت: برای اجرایی کردن مصوبه دولت اتحادیه های صنفی تاکسی تلفنی ها در شهرستان های مختلف استان کردستان با هدف نظارت بهتر ایجاد و راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در چند روزه آینده دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی در هر شهرستان که بیشتر از 50 واحد باشند، می توانند با تشکیل اتحادیه صنفی تحت نظارت مجامع امور صنفی به فعالیت خود ادامه دهند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری های بسیار خوب فی مابین اصناف و سایر سازمان های دولتی افزود: اصناف در شرایط سخت همیشه یار و یاور نظام و مسئولان بوده اند و هم اکنون سایر دستگاه های بخش دولتی و خصوصی باید توجه ویژه ای به حل مشکلات اصناف داشته باشند.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه این جلسه گفت: یکی از مختصات جامعه آرمانی این است که شهروندان به حق و حقوق قانونی خود آگاه باشند که خوشبختانه اصناف و بازاریان کردستانی با اطلاع بسیار خوب از قوانین پله های رسیدن به جامعه آرمانی را پشت سر گذاشته اند.

ولی الله میرزای اصل افزود: این جلسات مربوط به طرح مشکل احتمالی اصناف و بازاریان است تا بتوانیم به درستی قوانین و مقررات را رعایت کنیم و در کنار آن کمبودها و کاستی های مربوط به نوع رفتار ادارات را اصلاح کنیم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه قوانین جاری و ساری در نظام اسلام جامعه نگر است که اگر مسئولان و مردم به درستی این قوانین را اجرا کنند در جامعه هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید.

فرماندار شهرستان سنندج با تقدیر از اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در عرصه های مختلف از پیگیری های جدی این سازمان در راستای رفع موانع و مشکلات اصناف و بازاریان در شهرستان سنندج تقدیر کرد و گفت: انتظار می رود که با تعامل و همفکری در راستای رفع مشکلات احتمالی در این حوزه فراهم شود.

در این بخش پایان این جلسه نمایندگان و روسای اتحادیه ها و اقشار مختلف اصناف و بازاریان سنندج به ارائه مشکلات، طرح ها و پیشنهادات خود پرداختند.