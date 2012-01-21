اصلی ترین وظیفه یک منتخب حفظ نظام اسلامی است

سید مجتبی رسولی در اظهار داشت: اصلی ترین و مهمترین وظیفه یک منتخب حفظ نظام اسلامی و انقلاب است.

وی، هدف از برگزاری انتخابات را انتخاب افراد مومن، متعهد و امین برای تصدی برخی از امور در کشور عنوان کرد.

رسولی، سپردن کرسی به دست نمایندگان را رقم زدن سرنوشت مردم دانست و گفت: وظیفه یک منتخب حفظ نظام و اسلام است که در صورت انتخاب نادرست موجب صدمه زدن به دین و قرآن خواهد شد.

امام جمعه میاندرود با اشاره به افرادی که در خیال خود خدمتگزار مردم هستند، افزود: این افراد تیشه به ریشه اسلام و دین می زنند و خائن به نظام و کشور هستند.