احزاب نقش ویژه ای در جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در دیدار با جمعی از مسئولان احزاب و گروه های سیاسی استان کردستان، با بیان اینکه برای هر چه پرشورتر برگزار شدن انتخابات و نیز جلب مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای نقش احزاب بسیار تاثیرگذار است، اظهار داشت: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی نماد واقعی مردم سالاری دینی و سرنوشت ساز بودن آرای مردم در تعیین آینده انقلاب و نظام اسلامی است.

وی افزود: مردم انقلابی و همیشه در صحنه کردستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری همانند سایر انتخابات حضوری آگاهانه خواهند داشت و انتظار می رود که احزاب در راستای عملی کردن این مهم تلاش و کوشش جدی داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان یادآور شد: دشمنان نظام اسلامی همه تلاش خود را برای دور ساختن مردم از انقلاب به کار گرفته اند که این ترفند همواره با درایت مسئولان و مردم و با مشارکت در برنامه های توسعه و خودکفایی کشور از جمله در برگزاری انتخابات سالم و مردمی ناکام مانده است.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود به فضای آرام و سالم انتخاباتی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده بسترهای لازم برای برگزاری موفق انتخابات در کردستان مهیا شده است و انتظار می رود همچون دوره های گذشته شاهد برگزاری انتخاباتی سالم در این استان باشیم.

وی عنوان کرد: ستاد انتخابات استان کردستان مصمم است با به کارگیری تمام توان و ظرفیت های موجود و استفاده از مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخاباتی در شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در کردستان را برگزار کند که در این راستا احزاب نیز باید مشارکت خوب و فعالی داشته باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود تشکیل هیئت بازرسی انتخابات استان کردستان را گامی مهم در زمینه نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی دانست.

در ابتدای این نشست نمایندگان احزاب حاضر به ارائه دیدگاه های خود در راستای برگزاری انتخاباتی سالم در استان کردستان پرداختند.