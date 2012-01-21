سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرارگاه بنیاد سعدی شد

عباسعلی وفایی دبیر شورای گسترش زبان فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ادغام تمامی مراکز دولتی فعال در زمینه ترویج زبان فارسی در بنیاد سعدی، گفت: گسترش زبان فارسی در حال حاضر چندین متولی دارد که شامل شورای گسترش زبان فارسی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت علوم است و بر اساس طرح تاسیس بنیاد سعدی، تمامی این مراکز در بنیاد ادغام خواهند شد.

وی ادامه داد: این بنیاد از دو سال و نیم پیش با پیشنهاد غلامعلی حدادعادل مراحل شگل‌گیری خود را سپری کرد و در نهایت امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه آن را تصویب کرد و بر اساس آن در تمامی ابعاد بحث گسترش زبان فارسی اعم از آموزش، اعزام استاد و دبیر و نیز تهیه متون درسی، بنیاد سعدی متولی فعالیت خواهد بود.

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بر اساس اساسنامه این بنیاد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توامان در این بنیاد عضویت خواهند داشت که شامل شش استاد زبان فارسی با تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کنار نمایندگانی از وزارت علم تحقیقات و فنآوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند شد. ریاست عالی بنیاد با معاون اول رئیس جمهوری است و یک ریاست اجرایی نیز برای بنیاد انتخاب خواهد شد.

وفایی ادامه داد: این اساسنامه ابلاغ شده و ما نیز منتظر آغاز فعالیت رسمی این بنیاد که قرارگاه آن در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است خواهیم بود و به نظرم این سازمان باید در آغاز فعالیت بنیاد نخستین فعالیت را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این بنیاد وظیفه اصلی خود را سیاست‌گذاری واحد در امر توسعه و ترویج زبان فارسی قرار خواهد داد افزود: سیاست‌گذاری واحد در این زمینه منجر به تصمیم‌گیری واحد نیز خواهد شد و موازی‌کاری نیز در این زمینه رخ نخواهد داد.

دبیر شورای گسترش زبان فارسی تاکید کرد: بودجه‌ای که به چنین مرکزی اختصاص خواهد یافت بدون شک مبلغی خواهد بود که بسیاری از کاستی‌های موجود را رفع خواهد کرد و نارسایی‌ها را سر و سامان خواهد داد. البته من معتقدم الان به صورت ویژه موازی‌کاری نداریم اما تاسیس بنیاد سوق گرفتن فعالیت‌ها موجود در حوزه زبان فارسی را به سمت و سوهای خاص کمتر خواهد کرد و چیده‌مان فعالیت در زمینه ترویج و گسترش زبان فارسی دقیق‌تر و جامع‌تر خواهد بود.