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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۹

پس از دیدار با وستروله طرح شد؛

سخنان متناقض کلینتون درباره ایران/ تاکید بر گفتگو با لحن سلطه طلبانه

سخنان متناقض کلینتون درباره ایران/ تاکید بر گفتگو با لحن سلطه طلبانه

وزیر خارجه آمریکا در لحنی سلطه طلبانه از ایران خواست که به گفته وی به مذاکرات "صادقانه و جدی" با غرب در موضوع هسته ای رو بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"هیلاری کلینتون" در سخنان روز جمعه خود در واشنگتن گفت: ایران اگر می خواهد گفتگوها را با شش قدرت غربی درباره برنامه های هسته ای خود از سر بگیرد باید "جدیت و صداقت" خود را نشان دهد.

کلینتون که در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه "گیدو وستروله" همتای آلمانی خود صحبت می کرد، افزود: ما همه به دنبال شفاف سازی فراتر از احساسات عمومی ایران هستیم که خواهان تعامل هستند، اما باید اهداف خالصانه جدی را از سوی آنها ببینیم.

در همین رابطه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار گفتگوهای "جدی و معنادار" از سوی ایران شده بود.

کلینتون با اشاره به نامه اشتون گفت: نامه اشتون هم بر استراتژی "دو مسیره" که شش قدرت آن را پیگیری می کنند تاکید دارد.

وستروله نیز در این کنفرانس گفت: لازم است تا ما به ایران اتحاد خود را نشان دهیم و نشان بدهیم که هرگز ایران هسته ای را نخواهیم پذیرفت.

وزیر خارجه آلمان همچنین افزود: همچنین لازم است به ایران نشان دهیم که آماده گفتگو با ایران هستیم اما این گفتگوها باید جدی و اساسی باشد و تنها یک دیدار صرف و تبلیغاتی نباشد که ما این را نمی خواهیم.

کد مطلب 1514394

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