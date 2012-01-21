دستگاه های اجرایی کردستان برای جذب سریع اعتبارات عمرانی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان کردستان باید برای تسریع در جذب اعتبارات هزینه ای و عمرانی خود اقدام کنند، اظهار داشت: در حال حاضر موافقت نامه های مربوطه مبادله شده است که پس از تصویب این اعتبارات در سال جاری به دستگاه ها ابلاغ می شود.

وی افزود: اعتبارات شامل موارد موضوع ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در امور زیر بنایی، اعتبارات خاص ارتقای شاخص های فرهنگی، اعتبارات حوادث غیر مترقبه و اعتبارات هزینه ای ارتقاء شاخص های فرهنگی دستگاه های اجرایی استان است که باید تا پایان سال جاری نسبت به جذب و هزینه آنها در کردستان اقدام شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان عنوان کرد: بیش از 60 درصد اعتبارات موضوع ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در امور زیر بنایی به برخی از دستگاه های اجرایی استان از جمله اداره کل راه و ترابری، آب و فاضلاب روستایی و برخی از شهرداری های استان تخصیص یافته است.

ازهاری گفت: همچنین اعتبارات خاص ارتقاء شاخص های فرهنگی استان کردستان نیز به دستگاه های متولی ابلاغ شده است و مبادله موافقنامه صورت گرفته و هم اکنون نیز بیش از 20 درصد از این اعتبار نیز به این دستگاه ها تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج سازندگی و نیروی مقاومت بسیج، نهاد کتابخانه های عمومی استان، حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل مسکن و شهرسازی استان کردستان از جمله دستگاه های اجرایی هستند که این اعتبارات را دریافت کرده اند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان به تخصیص اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه در این استان اشاره کرد و گفت: 100 درصد این اعتبارات به دستگاه های اجرایی و خزانه استان ابلاغ شده است و بخش زیادی از آن نیز توسط دستگاه های اجرایی جذب و باید زمینه برای جذب تمامی این اعتبار نیز فراهم شود.