پرونده واگذاری خانه صفارزاده به اوقاف به دادگاه بدوی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعبه بدوی دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده چند ماه قبل برگزار شد که در نهایت حکم به واگذاری این خانه به اوقاف داد اما با اعلام مخالفت جلال صفارزاده (برادر طاهره صفارزاده) به این حکم، یک بار دیگر دادگاه بدوی تشکیل جلسه داد و باز همان حکم قبلی را تایید و صادر کرد.

این بار هم حکم مورد اعتراض برادر طاهره صفارزاده قرار گرفت و در نهایت رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدید نظر محول شد.

پس از این کش و قوس‌ها در نهایت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و روز چهارشنبه هفته گذشته 28 دیماه جلسه نهایی رسیدگی به این پرونده در این دادگاه برگزار شد.

دادگاه تجدید نظر هم بدون صدور حکمی، پرونده را برای تکمیل به شعبه بدوی دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع داده است.

غلامعلی فروغی رئیس بنیاد بیداری که طاهره صفارزاده پیش از مرگ، آن را به عنوان تنها نهاد قانونی مسئول ادامه راه و تحقق اهداف و نیات قرآنی‌اش تعیین کرده بود، در این باره به خبرنگار مهر گفت: هنوز برای ما مشخص نیست دلیل تصمیم دادگاه تجدید نظر، نقص پرونده بوده یا خواسته با این کار موضوع را کلاً و برای صدور حکم به دادگاه بدوی ارجاع دهد؟

وی افزود: منزل خانم صفارزاده جزو اموال او است که قبل از مرگ به بنیاد بیداری واگذار شده بود و اگر رایی غیر از این صادر شود، برای ما تعجب آور خواهد بود.

طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم فقید در سال 1371 از سوی وزارت علوم استاد نمونه معرفی شد و سال 80 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به افتخار خادم القرآن نائل آمد. صفارزاده ماه مارس 2006 همزمان با برپایی روز جهانی زن، از سوی سازمان نویسندگان آسیا و افریقا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه دانشمند مسلمان برگزیده شد.