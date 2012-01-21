به گزارش خبرنگار مهر، به همت بنیاد فردوسی در ایران «جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ» راه‌اندازی و هر ساله به یک پژوهشگر بزرگ اهدا خواهد شد.

در حال حاضر این بنیاد مقدمات برپایی این جایزه را فراهم می‌کند تا اسفندماه امسال نخستین جایزه به یکی از پژوهشگران شاخص ایرانی اهدا شود.

تندیس برنزین این چهره پژوهشی کشورمان توسط افشین اسفندیاری از اعضای بنیاد فردوسی و از مجسمه‌سازان کشورمان طراحی و اجرا می‌شود تا به عنوان یادبود این جایزه به پژوهشگر برگزیده اهدا شد.

پروفسور حسین آقابزرگ که سال گذشته درگذشت از موسسان بنیاد فردوسی و از فردوسی‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان کشور بود که بیش از 250 مقاله بین‌المللی از وی به ثبت رسیده و بیش از 7 هزار ارجاع علمی به مقالات وی داده شده است.

پروفسور حسین آقابزرگ از نام‌دارترین پ‍ژوهشگران ایرانی است که موفق شد طی آخرین آمار رسمی مؤسسه جهانی اطلاعات علمی (ISI) در سال 2010 با دارا بودن 250 مقاله علمی – پژوهشی در نشریه‌های معتبر داخلی و خارجی در جمع یک درصد نخست پژوهشگران جهان در رشته‌های گوناگون علمی قرار گیرد و از برترین دانشمندان بین‌المللی شناخته شود.

این چهره‌ علمی کشور در 16 تیرماه سال 1327 در شهر تهران دیده به جهان گشود و مدارج علمی خود را در دانشگاه تهران و دانشگاه فلوریدای آمریکا تا مقطع فوق دکترا به پایان رساند و در طول حیات علمی خود، 25 کتاب درسی دانشگاهی و ۲۵۰ مقاله علمی – پژوهشی به یادگار گذاشت.