در حاشيه هاي مراسم افتتاحيه

به گزارش خبرنگار " مهر" در بخش رژه تيم هاى شركت كننده، تيم شهردارى تهران ميزبان بازيها با تصاويرى از بنيانگذار جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى وارد زمين شدند.

- بعد از استقرار تمامى ورزشكاران در سالن همه حاضران به احترام قربانيان سونامى در آسيا يك دقيقه سكوت كردند.

- چهار نفر از ورزشكاران كشورمان به نمايندگي پرچم نخستين دوره بازيهاى پايتخهاى اسلامى و آسيايى را در سالن برافراشتند. - كاروان ورزشكاران عراق تنها كاروانى بود كه مربيان و همراهان مرد آنان در مراسم رژه حضور يافتند.

- دو كشور ارمنستان و قطر پس از تيم هاى تهران و شهردارى تهران با داشتن 79 و 64 ورزشكار بيشترين شركت كننده را به اين دوره بازيها اعزام كرده اند.

- مشعل كوچك بازيها را دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى روشن كرد و سپس توسط يكى از ورزشكاران پس از طى كردن مسيري در سالن جام اصلى اولين دوره اين بازى ها روشن شد.

- پرچم تمامى كشورهاى شركت كننده در بازيها در سالن نصب شده بود.

- در طول برگزاري مراسم شركت كنندگان يك صدا شعار ايران ايران سر مي دادند.

- از نكات بسيار عجيب در سالن مي توان به اين نكته اشاره كرد كه از سقف سالن دوازده هزارنفرى آزادي آب مى چكيد.

- جلوه هاي تصويري و نوري پايان مراسم زيبايي خاصي را به سالن داده بود.

-اكثر تماشاچيان سالن را دانش آموزان مدارس تشكيل داده بودند. - خبرنگاران و عكاسان زيادى از كشورمان به همراه برخي از خبرنگاران خارجي مراسم افتتاحيه بازيها را پوشش خبرى و تصويرى دادند.