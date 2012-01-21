  1. استانها
  2. مازندران
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران برگزار شد

مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران برگزار شد

آمل - خبرگزاری مهر: مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در حالی در آمل آغاز شد که تیم هیئت گلوگاه، قهرمان مرحله نخست این مسابقات و سه تیم دیگر این استان حضور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار و بر  خلاف مرحله نخست این مسابقات که 10تیم در قائم شهر با هم رقابت کردند، در مرحله دوم 56 اسکیت باز از 6 تیم استان در آمل حاضر شدند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با بیان اینکه این مسابقات در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزارمی شود، غیبت سایر تیم ها را در پیش بودن امتحانات پایان ترم اسکیت بازان که همگی دانش آموز هستند، مهم دانست.

حسین خیری نیا گفت: در مجموع در این مسابقات تیمهای قائم شهر، آمل، بابلسر، نور، ساری و بهشهر در مواد 200، 300، 500 هزار متر سرعت، سه هزار متر امدادی و پنج هزار متر نیمه استقامت با هم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: پیش از این قرار بود، مرحله دوم این مسابقات در پیست اسکیت دانشگاه آزاد قائم شهر برگزار شود که  به علت در دست تعمیر بودن و آماده نبودن پیست، آمل میزبان مرحله دوم لیگ استان شد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران، در بخش پسران در سه مرحله برگزار می شود و در پایان تیم قهرمان به مسابقات لیگ دسته یک کشور صعود خواهد کرد.

خیری نیا اضافه کرد: در پایان مرحله نخست مسابقات لیگ اسکیت سرعت پسران مازندران که در قائم شهر برگزار شد، تیم هیئت گلوگاه با کسب دو هزار و 878 امتیاز قهرمان شد و تیم های قائم شهر، میزبان مسابقات با دو هزار و600 امتیاز و تیم بابلسرالف با دوهزار و248 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

بیش از دو هزار نفر به صورت سازماندهی شده در مازندران، در رشته ورزشی اسکیت فعالیت می کنند.

کد مطلب 1514400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها