مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار و بر خلاف مرحله نخست این مسابقات که 10تیم در قائم شهر با هم رقابت کردند، در مرحله دوم 56 اسکیت باز از 6 تیم استان در آمل حاضر شدند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با بیان اینکه این مسابقات در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزارمی شود، غیبت سایر تیم ها را در پیش بودن امتحانات پایان ترم اسکیت بازان که همگی دانش آموز هستند، مهم دانست.

حسین خیری نیا گفت: در مجموع در این مسابقات تیمهای قائم شهر، آمل، بابلسر، نور، ساری و بهشهر در مواد 200، 300، 500 هزار متر سرعت، سه هزار متر امدادی و پنج هزار متر نیمه استقامت با هم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: پیش از این قرار بود، مرحله دوم این مسابقات در پیست اسکیت دانشگاه آزاد قائم شهر برگزار شود که به علت در دست تعمیر بودن و آماده نبودن پیست، آمل میزبان مرحله دوم لیگ استان شد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران، در بخش پسران در سه مرحله برگزار می شود و در پایان تیم قهرمان به مسابقات لیگ دسته یک کشور صعود خواهد کرد.

خیری نیا اضافه کرد: در پایان مرحله نخست مسابقات لیگ اسکیت سرعت پسران مازندران که در قائم شهر برگزار شد، تیم هیئت گلوگاه با کسب دو هزار و 878 امتیاز قهرمان شد و تیم های قائم شهر، میزبان مسابقات با دو هزار و600 امتیاز و تیم بابلسرالف با دوهزار و248 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

بیش از دو هزار نفر به صورت سازماندهی شده در مازندران، در رشته ورزشی اسکیت فعالیت می کنند.