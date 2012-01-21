حسین چمن‌پرداز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن فیل هارمونیک که در گویش عمومی فیلارمونیک نامیده می‌شود، انجمنی متشکل از دوستداران موسیقی است که تنها به علت تمایل مردم به شنیدن آثار فاخر موسیقی ایجاد می‌شود.

وی افزود: در هر استان نیز تنها یک انجمن فیلارمونیک موسیقی وجود دارد و هر فردی با هر سطح سواد چه هنرمند باشد و یا نباشد می‌تواند در جلسات این انجمن‌ها شرکت کند.

مدیر انجمن دوستداران موسیقی اصفهان با بیان اینکه برای درک آثار فاخر موسیقی پیش‌زمینه‌هایی لازم است، تصریح کرد: از جمله این موارد شنوندگی موسیقی، اهداف شنیدن و لهجه در موسیقی است که در حوزه اجرا و نوازندگی موسیقی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: همچنین گونه‌شناسی موسیقی، ملودی‌شناسی، ساختار و درک آن بسیار مهم است که در جلساتی که تاکنون این انجمن برگزار کرده به این موضوعات پرداخته شده است.

چمن‌پرداز با اشاره به اینکه لهجه در نوازندگی موسیقی کشور ما مهجور مانده، گفت: همان‌طور که در شهرهای مختلف کشور لهجه‌های متفاوتی وجود دارد این موضوع بخش مهمی ازدرک موسیقی را تشکیل می‌دهد که البته در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: در واقع موسیقی محلی برگرفته از لهجه‌ها، فرهنگ‌ها و گویشهای کشورهای مختلف دنیاست و لهجه در موسیقی مسئله‌ای است که نوازندگان بزرگ در آثار فاخر خود آن را به طور کامل رعایت کرده‌اند.

مدیر انجمن دوستداران موسیقی اصفهان با بیان اینکه این انجمن به تفسیر آثار موسیقی برجسته جهان می‌پردازد، تصریح کرد: انجمن فیلارمونیک اصفهان هر هفته جلساتی در راستای رونق و تقویت شنوندگی صحیح و همه جانبه هنر موسیقی در فرهنگسرای خورشید برگزار می‌کند.

وی اضافه کرد: در این جلسات داده‌ها و اطلاعاتی در راستای ارتقای سطح شنیداری شنوندگان به سطح ایده‌آل جهانی ارائه می‌شود تا گوش آنها آماده دریافت آثار فاخر جهانی شود که برخی از این مباحث تاکنون در دانشگاه‌ها نیز تدریس نشده است.

چمن‌پرداز با بیان اینکه موسیقی در کشور ما به خاطر تأثیرپذیری مستقیم از شعر تک‌بعدی است، گفت: به همین دلیل تاکنون دو جلسه از سلسله جلسات این انجمن به اهداف و اندیشه در موسیقی اختصاص یافته است.

مدیر انجمن دوست‌داران موسیقی افزود: در این جلسه ناسیونالیسم به معنای ملی‌گرایی در موسیقی، ساخت موسیقی‌های ضد استعماری، ابعاد ملی و تمام مسائلی که درباره ملی‌گرایی در موسیقی و کارکردهای اجتماعی موسیقی وجود دارد به مخاطبان آموزش داده شد.

وی در ادامه بیان داشت : اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم گرچه واژه‌های سختی هستند، در عمل معنای زیبایی در موسیقی دارند بنابراین در ادامه جلسه بررسی اهداف و اندیشه‌های موسیقی این دو مبحث به همراه کارکرد اجتماعی موسیقی و میزان ارتباط آن با عموم مردم مورد بحث قرار گرفت.

چمن‌پرداز با اشاره به اینکه اینکه تمام جلسات این انجمن مطابق درک عمومی مخاطبان است، تصریح کرد: در پایان هر جلسه سی‌دی‌هایی نایاب از معتبرترین آثار موسیقی جهانی به مخاطبان هدیه می‌شود که کپی نشده و حق کپی‌رایت آن محفوظ است و بسیاری از آثار موجود در آن در بازار موسیقی نیز یافت نمی‌شود.

به گزارش مهر، علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در برنامه‌های انجمن فیلارمونیک اصفهان روزهای سه شنبه از ساعت 16 به هنرسرای خورشید واقع در پل شهید چمران، ابتدای خیابان کاوه، جنب شهرداری منطقه هشت، کوی آفتاب مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4593560 تماس حاصل کنند.