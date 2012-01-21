عده ای وضعیت اقتصاد آذربایجان غربی را سیاه نشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی افزود: این در حالی است که برخی دیگر نیز خیلی خوشبینانه به این مسئله نگاه می کنند، معتقدیم باید در این زمینه میانه را گرفت و نه دست به سیاه نمایی زد و نه زیاد خوشبینانه به این قضیه نگاه کرد.



وی با توجه به وجود برخی از مسائل در بخشهای مختلف صنعت استان، گفت: تلاشها در جهت رفع موانع موجود ادامه دارد و مدیران دستگاههای مختلف باید این روند را تسریع بخشند.



جلال زاده با بیان اینکه معدل حرکت بخش اقتصادی استان هم اکنون رو به جلو است، افزود: در استان 105 طرح در حال اجراست که بطور میانگین از 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند و این میزان پیشرفت نشان از آن دارد که برای رسیدن آنها به این مرحله هزینه شده است.



استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: برای اجرای این طرحها تاکنون حدود 527 میلیارد تومان هزینه انجام گرفته است که اگر آنها را تکمیل کنیم، کل سرمایه گذاریهای ما در این 105 طرح به 650 میلیارد تومان خواهد رسید.



جلال زاده یاد آور شد: حدود 8 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانکها در 9 ماهه سال جاری به بخشهای مختلف تزریق شده است که این میزان باید در ماههای آینده افزایش یابد.



استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه سامانه رصد یک سامانه حقیقت یاب است اعلام کرد: همه دستگاهها باید نسبت به ثبت اطلاعات خود در زمینه ایجاد اشتغال در این سامانه به جهت اهمیت آن اقدام نمایند.



وی با تقدیر از فعالیتهای بخش خصوصی در استان افزود: باید از بخش خصوصی به عنوان یک بخش تاثیر گذار در صنعت و اشتغال استان حمایت جدی و مستمری از سوی دستگاههای مختلف صورت گیرد.



استاندار آذربایجان غربی گفت: در سرمایه گذاریهای امسال تنها در بخش صنعت و معدن 305 میلیارد تومان نسبت به سال پیش رشد داشته ایم و علاوه بر آن پروانه بهره برداری برای 139 واحد صادر شده است.



معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به اینکه 76 هزار نفر ایجاد اشتغال در سامانه رصد به ثبت رسیده اند گفت: این آمار در حالی است که میزان ایجاد اشتغال در استان در سال جاری 113 هزار شغل تکلیف شده بود که با توجه به آمار ارائه شده 70 در صد از این میزان تحقق یافته است.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در این جلسه آمار به دست آمده در حوزه خود اشتغالی در استان را 16 هزار نفر عنوان کرد و گفت: با احتساب این آمار برای 76 هزار نفر در استان شغل ایجاد شده است.



در ادامه این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش عملکرد خود در موضوع اشتغال و سرمایه گذاری در استان پرداختند.