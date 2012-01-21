به گزارش خبرنگار مهر، سالها پیش که صداوسیمای مراکز استانها راهاندازی شد، کسی تصور نمیکرد تولیدات استانی به حدی برسد که نه تنها قابلیت پخش از شبکههای مختلف سراسری را داشته باشد؛ بلکه با تولیدات شبکههای ملی نیز رقابت تنگاتنگ داشته باشند.
راهاندازی صداوسیما در هر مرکز منجر به شناسایی نیروهای مستعد استانها شد. از سوی دیگر افرادی که در زمینه هنر خلاقیتهایی داشتند، توانستند مکانی برای ارائه آثارشان پیدا کنند تا بتوانند خودشان را به بقیه ثابت کنند و بگویند آنها هم حرفی برای گفتن دارند.
حال که سالها از تاسیس صداوسیمای مراکز استانها گذشته، شاهد آثار مناسبی هستیم که بخشی از باکسهای شبکههای سراسری را از آن خود کردند. البته تولیدات استانی در زمینه مستند و انیمیشن نسبت به بقیه ساختارهای برنامهسازی رشد خوبی داشتند، حتی برخی مراکز در این باره به عنوان یک قطب معرفی شدند که در این باره میتوان به استان همدان اشاره کرد که به عنوان قطب انیمیشنسازی مطرح است.
همچنین دیگر استانها توانستند با تهیه مستندهای جذاب که برخی مواقع از شبکههای سراسری روی آنتن میرود، نگاه بینندگان را از آن خود کنند و آنها با علاقه به تماشای آثار استانی بنشینند، حتی تولیدات نمایشی استانها که در بخش ویدئو جشنواره فیلم فجر شرکت داده شده بود، توانست جوایزی کسب کنند.
جوایز تولیدات استانی فقط محدود به جشنواره فیلم فجر نبوده و مستندهای استانی در جشنوارههای فیلم حقیقت و... توانستند جوایزی را کسب کنند. رشد روز افزون تولیدات استانی نشان دهنده علاقه برنامهسازان است که میخواهند با توانمندیهایشان آثار متنوعی را خلق کنند.
امروز برخی مستندسازان استانی بنام هستند و در میان پیشکسوتان این عرصه بهعنوان صاحب سبک معروف هستند، حتی عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما هم در مراسم اختتامیه جشنواره هفدهم استانها در این باره تاکید کرد که نباید نیروهای خلاق استانی رها شوند تا انگیزههایشان را از دست بدهند. وی در این مراسم به مدیران سازمان صدا و سیما اعلام کرد که باید از این ظرفیتهایی که وجود دارد به نحو مطلوبی استفاده کنند.
با وجود تاکیدات رئیس سازمان صدا وسیما، اما مدیران چندان توجهی به تولیدات استانی نمیکنند و برگزاری جشنواره مراکز استانها به فراموشی سپرده شدهاست. این در حالی است که این جشنواره هر سال برگزار میشد و نشستهای تخصصی آن برای برنامهسازان کارآمد بود، اما از جشنواره هفدهم که سال 88 برگزار شد و در این جشنواره اعلام شد که دو سالانه باشد دیگر در هاله ابهام قرار دارد.
این در حالی است که امسال شبکه شما هم راهاندازی شد که مربوط به تولیدات استانی است. بنابراین امید است وعدههای مدیران سازمان صدا و سیما همیشه به تئوری ختم نشود و ما درعمل هم شاهد اتفاقاتی باشیم، چرا که برنامهسازان استانی معتقدند این جشنواره و رقابت آثار در آن باعث میشود تا آنها با انگیزه بیشتری کار کنند و به دنبال تهیه آثار فاخر باشند.
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فاطمه عودباشی
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